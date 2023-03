Assaut du Capitole: six membres de la milice d’extrême droite « Oath Keepers » reconnus coupables

Six membres de la milice américaine d’extrême droite « Oath Keepers » ont été reconnus coupables lundi, selon des médias américains, de divers chefs d’accusation en lien avec l’assaut lancé contre le Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021.

Dans ce troisième procès autour des « Oath Keepers », considérés comme cruciaux dans la planification de l’attaque, quatre ont été reconnus coupables de complot pour perturber les travaux du Congrès, ce qui est passible de 20 ans de prison. Deux ont été reconnus coupables de chefs de moindre gravité. Les six ont été reconnus coupables d’être entrés dans un bâtiment ou son enceinte sans y être autorisés ou d’y être restés.

Depuis l’attaque du 6 janvier 2021, plus de 950 partisans de l’ex-président républicain Donald Trump ont été arrêtés et inculpés pour avoir semé le chaos dans le siège de la démocratie américaine. Parmi eux, seuls 14 militants de groupuscules d’extrême droite – neuf membres des « Oath Keepers » et cinq « Proud Boys » – ont été accusés de « sédition », un chef passible de 20 ans de prison qui implique d’avoir planifié l’usage de la force pour s’opposer au gouvernement.

Un premier procès s’était conclu fin novembre par un verdict mitigé: le fondateur des « Oath Keepers », Stewart Rhodes, et un responsable local ont été déclarés coupables de sédition, mais leurs trois co-accusés ont été acquittés sur ce chef.