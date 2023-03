Assaut du Capitole: l’ancien vice-président Mike Pence devra témoigner sur ses conversations avec Trump

Un juge américain a ordonné à l’ancien vice-président Mike Pence de témoigner sur les conversations qu’il a eues avec Donald Trump avant l’assaut du Capitole, ont rapporté mardi plusieurs médias.

Ce magistrat, James Boasberg, a décidé que M. Pence devrait fournir des réponses à un grand jury fédéral au regard de toute question liée à l’enquête sur de potentiels crimes commis par l’ancien président.

Mais Mike Pence peut refuser de discuter de ses actes le jour de l’assaut, quand il avait le rôle de président du Sénat pour la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020, selon la même source.

La décision du juge, qui n’a pas été rendue publique, représente une victoire partielle pour le ministère de la Justice qui enquête sur l’attaque du Capitole, liée à plusieurs décès et au cours de laquelle plus de 100 policiers ont été blessés. Plus de 1.000 personnes ont été arrêtées.

Donald Trump brigue un nouveau mandat en 2024 et Mike Pence pourrait faire partie de ceux qui lui disputeront l’investiture républicaine. Les enquêteurs examinent le rôle de M. Trump dans la violence qui a éclaté le 6 janvier 2021, dans le cadre de ce qui aurait été plus largement une tentative de rester au pouvoir après avoir perdu la présidentielle face à Joe Biden.

M. Pence, ainsi que le procureur spécial nommé par le ministère de la Justice, Jack Smith, peuvent contester les parties de la décision n’étant pas en leur faveur.