Déjà 1000 feux de forêts au Canada en 2023: un triste record d’émissions de carbone

Et le chiffre de 2023 ne reflète que les émissions produites depuis le début de l’année.

Les émissions de carbone générées par les feux au Canada ont atteint des niveaux inédits et représentaient déjà à fin juillet plus du double du précédent record annuel de 2014, selon les données de l’observatoire européen Copernicus publiées jeudi.

« Actuellement, les émissions totales des feux de forêts au Canada se situent à environ 290 mégatonnes (de carbone), alors que le précédent record enregistré en 2014 était de 138 mégatonnes », indique Copernicus dans un bulletin. Le chiffre pour 2023 ne reflète pour l’instant que les émissions depuis le début de l’année et même pour l’essentiel depuis début mai, quand les feux ont commencé à ravager le pays.

Pourquoi le Canada est ravagé par les feux

« Nous avons surveillé les émissions des feux à travers le Canada sur les trois mois depuis le début mai et sur cette période elles ont continué à augmenter de manière quasi-continue à un niveau qui est déjà considérablement plus haut que les précédentes émissions répertoriées dans notre base de données pour une année entière dans ce pays », a souligné Mark Parrington, scientifique du Service de surveillance de l’atmosphère de Copernicus.

Les données remontent à début 2003. « Les émissions liées aux feux dans les zones boréales atteignent habituellement leur pic fin juillet ou début août et le total devrait donc continuer à augmenter pendant quelques semaines encore », prévient-il.

Le Canada, qui de par sa situation géographique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l’intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique. Au 30 juillet, le pays était ravagé par plus de 990 incendies, dont 613 jugés hors de contrôle. À cette date, plus de 12 millions d’hectares ont déjà brûlé cette année, un total bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu.