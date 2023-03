Amazonie : les Etats-Unis veulent « une lutte mondiale » contre la déforestation

L’envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, a affirmé mardi à Brasilia que le combat contre la destruction de l’Amazonie devait être mené « au niveau mondial », réitérant que Washington allait y contribuer financièrement, sans toutefois annoncer de montant.

« Nous allons travailler ensemble, non seulement sur une base bilatérale, mais au niveau mondial, pour amener tout le monde à la table des négociations« , a expliqué M. Kerry lors d’une conférence de presse aux côtés de la ministre brésilienne de l’Environnement, Marina Silva.

« Aucun pays ne peut changer les choses seul (…) Il y a un grand changement en cours, de plus en plus de gens comprennent que c’est urgent, ce n’est pas optionnel, et il faut travailler ensemble, bien plus que nous l’avons fait auparavant », a-t-il insisté, annonçant par ailleurs qu’il comptait revenir au Brésil pour se rendre en Amazonie, sans donner de date précise.

Lire aussi | Amazonie : la viande belge contribue à la déforestation

Le montant de l’aide pas encore connu

Cette visite de l’émissaire du président américain Joe Biden à Brasilia a lieu trois semaines après celle du président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à la Maison Blanche. Et comme ce fut le cas à Washington, les Etats-Unis ont réaffirmé leur volonté de contribuer aux Fonds Amazonie, dont les principaux bailleurs sont la Norvège et l’Allemagne, mais n’ont toujours pas fourni de donnée chiffrée.

« Nous sommes engagés à contribuer au Fonds Amazonie, mais aussi à d’autres entités, et à travailler de façon bilatérale (avec le Brésil) sur la science et le développement », a expliqué M. Kerry, à l’issue de sa visite de deux jours à Brasilia. A une journaliste qui lui demandait quel serait le montant de la contribution, il a répondu qu’il dépendrait de négociations avec le Congrès.