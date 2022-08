Alexander De Croo rencontre Elon Musk

Le Premier ministre belge Alexander De Croo s’est entretenu lundi soir à Stavanger (Norvège) avec le fondateur des sociétés américaines Tesla et SpaceX, le richissime homme d’affaires Elon Musk.

Cette rencontre a eu lieu en marge de l’Offshore Northern Seas Conference (ONS), une conférence internationale consacrée à l’énergie et qui réunit des personnalités politiques, des chefs d’entreprise, des leaders d’opinion et des universitaires autour de thèmes concernant ce secteur.

M. De Croo avait plaidé plus tôt dans la journée pour la fixation d’un prix plafond européen pour le gaz naturel, alors que M. Musk s’est notamment dit favorable à la poursuite des activités des centrales nucléaires.