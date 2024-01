Alerte tsunami levée au Japon: le scénario du pire a été évité, après les séismes

L’alerte tsunami, déclenchée au Japon suite à de multiples séismes, a finalement été levée.

La menace de tsunami liée aux puissants séismes qui ont frappé le centre du Japon lundi est « largement écartée », a déclaré le Centre d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique, basé à Hawaï, après que des vagues de plus d’un mètre de haut ont déferlé sur certaines zones du pays.

L’agence météorologique japonaise (JMA) a comptabilisé plus de 50 séismes de magnitude égale ou supérieure à 3,2 en l’espace de quatre heures dans la péninsule de Noto, au nord du département d’Ishikawa, qui borde la mer du Japon. Le plus important d’entre eux est survenu à 16h10 (07h10 heure belge) à la pointe nord-est de la péninsule. Initialement annoncé à 7,4, sa magnitude a rapidement été révisée en hausse: 7,5 selon l’Institut de géophysique américain USGS, 7,6 selon la JMA. Cette secousse a été ressentie jusqu’à Tokyo, située à plus de 300 km à vol d’oiseau de Noto.

Une alerte au tsunami a été aussitôt déclenchée par la JMA, avertissant initialement que des vagues allant jusqu’à cinq mètres de haut étaient à craindre. L’agence a abaissé plus tard ce niveau maximum théorique à trois mètres.

Cependant ce scénario du pire ne s’est pas matérialisé: les plus importantes vagues de tsunami, mesurées dans le port de Wajima dans la péninsule de Noto, ont atteint 1,2 mètre de haut.

Les dégâts causés directement par les séismes étaient plus importants, en particulier sur des maisons anciennes, généralement bâties en bois. Le porte-parole du gouvernement Yoshimasa Hayashi a dit avoir eu connaissance de « six cas » de personnes se trouvant dans des bâtiments effondrés dans le département d’Ishikawa.

Des images de la télévision japonaise montraient par ailleurs un important incendie dévastant plusieurs bâtiments à Wajima. Environ 33.500 foyers ont été privés d’électricité dans les trois départements japonais d’Ishikawa, Toyama et Niigata, tous situés au bord de la mer du Japon, selon des fournisseurs locaux d’électricité. Plusieurs autoroutes proches des épicentres ont été fermées à la circulation et le trafic des trains à grande vitesse (shinkansen) entre Tokyo et Ishikawa était également interrompu, a annoncé Japan Railways. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est l’un des pays où les séismes sont les plus fréquents au monde.