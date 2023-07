Le Rwanda juge « regrettable » le refus de l’agrément de son ambassadeur en Belgique

Le Rwanda a jugé « regrettable » le refus de l’agrément de son ambassadeur en Belgique, assurant que « cela n’augure rien de bon » pour leurs relations bilatérales.

Vincent Karega, ancien ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo (RDC), d’où il avait été expulsé en octobre dernier après des mois de tensions entre les deux pays, avait été choisi par les autorités de Kigali pour devenir ambassadeur en Belgique. « Il est regrettable que le gouvernement belge semble avoir capitulé face aux pressions du gouvernement de la RDC et à la propagande des organisations et militants négationnistes. Cela n’augure rien de bon pour nos relations bilatérales », a déclaré la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo.

Le ministère belge des Affaires étrangères n’avait pas réagi dans l’immédiat. Mardi il avait refusé tout commentaire sur les informations de presse faisant état de ce refus d’agrément. La RDC avait décidé en octobre d’expulser Vincent Karega, accusant Kigali de soutenir le M23 (« Mouvement du 23 mars »), une ancienne rébellion tutsi qui a repris les armes fin 2021. Sa résurgence a provoqué un regain de tension entre la RDC et le Rwanda, accusé par Kinshasa depuis le début de l’année de soutien actif à cette rébellion. Depuis le début, Kinshasa accuse le Rwanda d’armer cette rébellion et de combattre à ses côtés, ce qu’ont corroboré des experts de l’ONU bien que Kigali s’en défende.