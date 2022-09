Adulé en Occident, détesté dans les anciens pays soviétiques: pourquoi Mikhaïl Gorbatchev est considéré comme un traître

En Occident, Mikhaïl Gorbatchev a gagné le respect, mais en Russie et dans d’autres pays de l’ancienne Union soviétique, c’est le mépris qui prévaut. Pour quelle raison?

Dans les derniers jours du communisme, une blague populaire circulait parmi les citoyens soviétiques.

Il y a une queue de plusieurs kilomètres devant un magasin à Moscou. À un certain moment, l’un de ceux qui attendent perd patience. Il crie qu’il va au Kremlin pour tirer sur Gorbatchev. Une heure plus tard, il revient. « Tu as tiré sur Gorbatchev ? » demandent les autres. Non, soupire l’homme. « La file d’attente devant le Kremlin est encore plus longue. »

Au lendemain de sa mort, il est particulièrement frappant de constater à quel point Mikhaïl Gorbatchev est vu différemment en Occident et en Russie. En Europe occidentale et aux États-Unis, Mikhaïl Gorbatchev est entré dans l’histoire comme une colombe de la paix, lauréat du prix Nobel de la Paix en 1991, qui a contribué à mettre fin à la Guerre froide et à la course aux armements. En Russie, cependant, sa mort a été accueillie par un haussement d’épaules méprisant. Le président Vladimir Poutine a rendu un dernier hommage à Mikhaïl Gorbatchev, mais a annoncé qu’il n’avait pas le temps d’assister à ses funérailles. Le Kremlin a annoncé que le premier et dernier président de l’Union soviétique n’aura pas de funérailles nationales.

Avec cette décision, le régime traduit parfaitement la façon dont la plupart des Russes considèrent le dernier dirigeant soviétique. C’est un sentiment qui revient dans presque tous les sondages d’opinion de ces vingt dernières années : beaucoup de Russes détestent Mikhaïl Gorbatchev. Au mieux, c’est un maladroit, mais pour beaucoup, c’est un véritable traître à la patrie. Fin décembre, l’institut de sondage VTsIOM a publié l’enquête « Trente ans sans l’Union soviétique », qui examine la manière dont les Russes perçoivent le passé communiste. Lorsqu’on demande qui est actuellement considéré comme l’antihéros de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev est de loin la réponse la plus populaire. Il est battu par d’autres antihéros tels que Joseph Staline, Nikita Khrouchtchev et Lavrenti Beria, le chef des services secrets NKGB qui a supervisé la Grande Terreur de Staline et était connu pour enlever et violer des jeunes filles et des femmes. Pas vraiment une belle concurrence.

Un traître à la patrie

C’est évidemment lié à la chute de l’Union soviétique. Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev ont fait en sorte – entièrement contre sa volonté – que la puissance mondiale devienne soudainement géopolitiquement insignifiante. Mais en même temps, il est étrange d’une certaine manière que ce soit précisément Gorbatchev qui ait été blâmé pour cela. C’est son successeur Boris Eltsine qui a fait sortir la Russie – d’ailleurs comme première République fédérale – de l’Union soviétique. Pendant les turbulentes années 90, au cours desquelles les Russes ont vu leurs économies s’évaporer, le système gouvernemental s’effondrer partiellement et la criminalité prospérer, c’est Boris Eltsine qui était au pouvoir. Et pourtant, c’est surtout Mikhaïl Gorbatchev qui est blâmé pour ces années catastrophiques.

« Malgré tous ses principes démocratiques, Mikhaïl Gorbatchev n’a jamais eu de légitimité démocratique« , souligne Ria Laenen, professeure de politique russe et eurasienne à la KU Leuven. « Il a envisagé de se présenter à la présidence au début des années 1990, mais il s’est très vite ravisé. Il était clair qu’il n’aurait pratiquement pas eu de voix ». Ria Laenen fait également remarquer que Mikhaïl Gorbatchev est perçu de manière totalement différente en Russie. « En Occident, on pense que Gorbatchev était une personnalité chaleureuse, un père de famille doté d’un sens de l’humour. Ce n’est pas l’image que les Russes avaient de lui. Contrairement à Boris Eltsine, Mikhaïl Gorbatchev n’était pas un orateur doué – ce qui est assez ironique pour quelqu’un qui s’est enrichi au cours des dernières décennies en prononçant des discours grassement payés en Occident. Les Russes le considéraient comme quelqu’un de froid, qui n’avait aucun sentiment pour ce qui se passait au sein du peuple. Ils estiment qu’il est un traître au pays, car la Russie a perdu l’empire soviétique sous son régime. »

Plan alcool

Les choix de politique intérieure de Mikhaïl Gorbatchev lui valent rapidement d’être considéré avec suspicion par son peuple. L’une de ses premières actions a été un véritable plan anti-alcool. La production de vodka et de cognac a été fortement réduite, des restrictions ont été imposées sur les ventes et il est devenu punissable de distiller son propre alcool. La lutte contre l’alcool menée par Mikhaïl Gorbatchev, lui-même abstinent, a donné lieu à une blague bien connue selon laquelle les Russes avaient de la chance que Gorbatchev ne soit pas célibataire. La mesure était plus que nécessaire : l’alcool était un passe-temps national en Union soviétique. Si les hommes russes ont aujourd’hui encore une espérance de vie comparable à celle de pays en développement comme le Pakistan ou le Sénégal, c’est principalement en raison de la consommation généralisée d’alcool. « Ces mesures étaient tout à fait justifiées, mais extrêmement impopulaires », déclare Ria Laenen. « Les Russes ne comprenaient pas pourquoi c’était nécessaire ». Cette politique a connu un succès modéré. Au lieu de boire moins et de travailler plus, les Russes faisaient simplement la queue plus longtemps. La crise économique a incité les Russes à boire encore plus.

Il est dommage que Mikhaïl Gorbatchev, malgré tous ses projets, n’ait pas réussi à réformer réellement son pays. Pourtant, cette incompétence administrative n’est pas une raison en soi. En Russie, l’opinion publique a un degré de tolérance (parfois absurde) pour l’incompétence administrative. Les routes pleines de nids de poule, les bâtiments publics en ruine, la pollution à grande échelle et la corruption omniprésente sont des problèmes auxquels presque tous les Russes sont constamment confrontés, surtout lorsqu’ils vivent en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Pourtant, peu de Russes tiendraient Vladimir Poutine pour responsable de cette situation. Mais les défauts de Mikhaïl Gorbatchev sont examinés à la loupe.

Est-ce à cause de la fameuse publicité de Pizza Hut ? Une publicité pour la chaîne américaine de pizzas datant de 1998 montre Mikhaïl Gorbatchev en train de manger avec sa famille dans une pizzeria, tandis que les autres convives se disputent avec véhémence sur ce que Mikhaïl Gorbatchev a fait pour la Russie. Au final, les clients du restaurant concluent que Mikhaïl Gorbatchev a bien fait d’amener Pizza Hut en Russie, après quoi ils portent un toast à la santé de l’ancien dirigeant soviétique avec des morceaux de pizza. La publicité a été tournée juste avant que la crise du rouble n’éclate, les Russes voyant leurs économies s’évaporer en quelques mois. « Cela illustre le manque de réalisme de Gorbatchev« , estime Ria Laenen. « Il ne comprenait tout simplement pas que ce n’était peut-être pas une bonne idée pour un ancien dirigeant d’apparaître dans une telle publicité, surtout à un moment où tant de Russes avaient du mal à joindre les deux bouts. »

Une répression sanglante

Il est d’autant plus remarquable que Mikhaïl Gorbatchev soit tout sauf populaire dans les autres anciennes républiques soviétiques. L’effondrement de l’Union soviétique, dont Gorbatchev est tenu responsable, est pourtant considéré comme un développement extrêmement positif dans presque tous les États ex-soviétiques.

La raison de ce manque de popularité est assez évidente. Mikhaïl Gorbatchev n’a pas hésité à étouffer dans le sang les manifestations nationalistes dans les républiques ex-soviétiques. En décembre 1986, des manifestations pacifiques d’étudiants ont été violemment réprimées à Alma-Ata, alors capitale du Kazakhstan. La répression qui s’en est suivi aurait coûté la vie à 200 personnes, tandis que des centaines d’autres ont fini dans des camps de travail. Le 9 avril 1989, l’Armée rouge a perpétré un massacre dans la capitale géorgienne, Tbilissi, tuant 21 manifestants pro-indépendance. Les manifestations en Azerbaïdjan ont fait 147 morts après l’intervention de Moscou. Il y a également eu des morts en Lituanie et en Lettonie lorsque l’armée soviétique est intervenue contre des manifestants pro-indépendance.

Aux yeux des Occidentaux, il s’agit d’un paradoxe étonnant: alors que Mikhaïl Gorbatchev a donné le champ libre aux États satellites du pacte de Varsovie, il s’est accroché à l’existence de l’Union soviétique. Alors que les Polonais, les Bulgares ou les Tchèques étaient libres de suivre leur propre voie, les Géorgiens, les Baltes et les Kazakhs étaient priés de participer d’urgence à la construction du paradis des travailleurs. Mikhaïl Gorbatchev était convaincu que la question nationale en Union soviétique avait été résolue », déclare Ria Laenen. « Il croyait vraiment que l’Union soviétique avait créé un homo sovieticus insensible aux ‘concepts capitalistes’ tels que le nationalisme. Et donc il trouvait que tous ces peuples devraient aider à construire l’Union soviétique 2.0 qu’il voulait façonner. Il était pourtant très clair pour les citoyens soviétiques que la nationalité était très importante pour les perspectives de carrière. »

Les derniers jours de sa vie, Mikhaïl Gorbatchev a vécu l’invasion de l’Ukraine. Il n’a jamais réagi officiellement à ce sujet, mais les initiés disent qu’il en était malade. Dans la mesure où les idées de Mikhaïl Gorbatchev avaient encore une quelconque influence, elles semblent avoir été reléguées au passé depuis février de cette année. Après Boris Eltsine et Pizza Hut, Gorbatchev semble avoir quitté la Russie pour de bon.