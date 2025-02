A deux jours des élections législatives, le gouvernement allemand déplore des fake news venues de Russie

©PHOTOPQR/L'ALSACE/Jean-Francois BADIAS ; Fribourg-en-Brisgau ; 18/02/2025 ; Propagande électorales dans les rues de Freiburg-en-Brisgau dans le Bade-Wurtenberg pour Elections Bundestag du 23 février 2025. Freiburg le 18 février 2025. Fribourg-en-Brisgau, Germany, feb 18th 2025 Campaign during the Bundestag elections