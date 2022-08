À 17 ans, le Belgo-britannique Mack Rutherford devient le plus jeune pilote à avoir fait un tour du monde en ULM

Parti le 23 mars en avion ultra-léger, Mack Rutherford, Belgo-britannique de 17 ans, a atterri mercredi après-midi en Bulgarie, réussissant le pari de devenir le plus jeune pilote à accomplir un tour du monde en solitaire.

Après un périple de cinq mois et un jour, son avion s’est posé vers 16h00 (15h00 HB) sur la piste du petit aéroport de la ville de Radomir, à une heure de route de la capitale, Sofia.

Combinaison d’aviateur et cheveux longs frisés sous sa casquette bleue, le frêle adolescent issu d’une lignée de pilotes a confié sa joie, tout en regrettant d’être arrivé au bout de ce voyage « fantastique », empreint d’un « sentiment absolu de liberté ».

« Je veux montrer que les jeunes peuvent faire la différence, suivez vos rêves! »

Plus de 54.000 kilomètres parcourus en 221 heures, 30 pays à son compteur, Mack a dû affronter des températures allant jusqu’à 48°C au fil de nombreuses péripéties, sans compter les nombreuses heures d’attente d’autorisations de survol.

Dans une épreuve digne de Robinson Crusoé, il a été obligé par un vent violent de se poser fin juillet à Attu, île inhabitée de de l’archipel des Aléoutiennes, à l’ouest de l’Alaska. Il a retrouvé sa nourriture imbibée de carburant et a dû se satisfaire de gâteaux chocolatés, ont raconté ses parents et sa soeur, présents pour l’accueillir.

« Ce genre de voyage demande énormément de contrôle à tous les niveaux, il faut pouvoir maîtriser son émotion, son stress », a expliqué à l’AFP sa mère Béatrice de Smet, qui avait eu du mal à accepter son départ.

« Il a fait ça comme un chef! », a salué Sam Rutherford, père de l’aventurier et pilote militaire à la retraite.

Avant même le départ, les préparatifs avaient été bouleversés par la guerre en Ukraine et son itinéraire modifié. Au lieu de survoler la Russie, Mack Rutherford a dévié au sud par le Pakistan, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon avant de survoler pendant 10 heures l’Océan pacifique pour atteindre les Etats-Unis. « L’étape la plus difficile », a-t-il dit.

Passionné d’aviation depuis tout petit, il a reçu à son arrivée un certificat du Guinness confirmant qu’il avait battu le record établi l’an dernier par le britannique Travis Ludlow, alors âgé de 18 ans. Il s’est en outre distingué en réalisant cet exploit à bord d’un avion ultra-léger, ravissant en la matière le record de précocité à sa soeur, Zara.

Cette dernière demeure toutefois la plus jeune femme à avoir accompli, début 2022, le tour du monde en solo, à l’âge de 19 ans. Finies les prouesses, le jeune Mack a désormais un objectif plus terre à terre: « retourner à l’école et rattraper son retard ».