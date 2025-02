80 ans après la Seconde guerre mondiale : l’empereur du Japon appelle à la paix

L’empereur du Japon Naruhito a renouvelé dimanche son souhait de paix mondiale à l’occasion de son anniversaire, dominé cette année par les commémorations des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré dimanche l’Agence de la maison impériale.

« J’espère que cette année, le 80e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale sera une occasion de se rappeler dans nos coeurs de l’importance de la paix, et de renouveler notre dévouement à la paix« , a déclaré Naruhito dans un discours à la maison impériale à l’occasion de son 65e anniversaire.

« Je crois qu’il est important de transmettre les expériences tragiques et l’histoire de la guerre de la génération qui l’a vécue à celle qui ne la connaît pas » a-t-il déclaré.

Alors que le monde souffre toujours de guerres, de catastrophes naturelles et du changement climatique, l’empereur du Japon a ajouté « qu’une coopération et une collaboration encore plus grandes au sein de la communauté internationale sont nécessaires pour construire une société tolérante qui respecte et accepte des valeurs différentes et un monde pacifique ».

Le 15 août prochain, le Japon marquera le 80e anniversaire de sa capitulation à l’issue de la Seconde guerre mondiale. L’archipel s’est battu contre les forces alliées en Chine et en Birmanie, et a tenté d’envahir l’Inde, alors sous contrôle britannique.

La guerre s’est terminée en août 1945 après que les Etats-Unis ont lancé deux bombes nucléaires dans deux villes du Japon, à Hiroshima et Nagazaki.