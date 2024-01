21 séismes au Japon, dont un violent, en 90 minutes: une alerte au tsunami déclenchée

Un séisme de magnitude 7,6 a frappé le Japon, lundi. Engendrant une alerte tsunami: des vagues allant jusqu’à 5 mètres de haut pourraient être constatées.

Une série de 21 séismes d’une magnitude supérieure ou égale à 4 ont touché le centre du Japon lundi en un peu plus de 90 minutes, a rapporté l’Agence météorologique japonaise. Le tremblement de terre le plus puissant d’entre eux a été mesuré avec une magnitude de 7,6, poussant les autorités japonaises à déclencher une alerte au tsunami et ordonner à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs.

« Tous les habitants doivent évacuer immédiatement vers les hauteurs », a déclaré le diffuseur national NHK après que le tremblement de terre a touché la péninsule de Noto dans le département d’Ishikawa vers 16h10 (08h10 heure belge). « De dangereuses vagues de tsunami dues à ce tremblement de terre sont possibles dans un rayon de 300 km autour de l’épicentre le long des côtes du Japon », a indiqué le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) établi à Hawaï, aux États-Unis. L’Agence météorologique japonaise a, elle, averti que les vagues pourraient mesurer jusqu’à cinq mètres de haut.

De fait, les premières vagues d’un tsunami commencent à être constatées. Certaines de 1,2 mètre de haut ont touché le port de Wajima, dans la péninsule de Noto à la pointe nord du département d’Ishikawa.

Le gouvernement japonais a indiqué de son côté qu’aucune anomalie n’est signalée pour le moment dans les centrales nucléaires japonaises après la série de séismes. « Il a été confirmé qu’il n’y avait pas d’anomalies dans la centrale nucléaire de Shika (située dans le département d’Ishikawa, NDLR) et sur d’autres sites pour le moment », a déclaré le porte-parole du gouvernement Yoshimasa Hayashi.

Selon les fournisseurs d’électricité japonais, près de 33.500 foyers seraient actuallement privés d’électricité.

Le séisme au Japon pourrait aussi avoir un impact en Russie. Le ministère russe des Situations d’urgence a émis une alerte au tsunami pour l’île Sakhaline. « Les vagues du tsunami pourraient affecter des zones le long de la côte ouest de Sakhaline », a prévenu l’agence régionale dans un communiqué cité par Tass. Un système d’alarme a été activé dans les régions concernées et les habitants ont été évacués.