Découvrez le dessin de la semaine de notre dessinateur de presse Nicolas Vadot. Qui résume toute la difficulté de faire retourner le monde après le confinement. Et surtout, quel monde?

Chaque semaine, Nicolas Vadot vous fait sourire, rire ou réfléchir dans les colonnes du Vif/L'Express. Vous retrouverez désormais ses dessisn sur notre site, afin de leur donner une autre vie et de les partager à l'envi. En cette ère de coronavirus, difficile de ne pas évoquer le déconfinement progressif en cours sur la planète. Mais il est bien plus difficile de déconfiner que de reconfiner. Et quel monde va-t-on reconstruire sur les cendres de l'ancien? Tout cela en un dessin.

