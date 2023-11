«Malheureusement, beaucoup de nutriments et de fibres se perdent quand on mixe des légumes», affirme une diététicienne au quotidien Het Laatste Nieuws. Est-ce vraiment le cas?

Interrogée par Knack, Ann Van Loey (KU Leuven), professeure en bio-ingénierie et technologue spécialisée en alimentation, souligne que les plus grandes différences en matière de nutriments se situent entre les légumes chauds et froids: «Certains nutriments se perdent lors de la cuisson, tandis que d’autres sont plus facilement absorbés pendant la digestion lorsqu’ils sont réchauffés. Le mixage peut également exercer une influence, poursuit-elle, car il libère des enzymes qui altèrent les vitamines présentes. Mais si vous chauffez les légumes avant de les mixer – ce qui est invariablement le cas lors de la préparation de la soupe -, ces enzymes sont déjà décomposées avant d’avoir la chance de détériorer les vitamines.»

Que la soupe soit mixée ou non après avoir été cuite n’a, selon la professeure, qu’un faible effet sur la quantité de nutriments et de fibres, même lorsqu’elle est produite en usine. «A l’échelle industrielle, les fibres sont généralement broyées plus finement qu’avec un mixeur domestique. Mais à moins de filtrer la soupe par la suite, ces fibres restent présentes. Ainsi, le mixage n’entraîne pas leur perte», conclut Ann Van Loey.