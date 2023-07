Toujours autant de pluie, chez nous ? En fait, non: la preuve en infographies

Fait-il particulièrement sec, en ce mois de juillet ? Ou, au contraire, plus pluvieux que lors des années précédentes à pareille époque ? Réponses grâces à ces infographies interactives, mises à jour quotidiennement. Qui démontrent deux tendances: les périodes de sécheresse sont de plus en plus nombreuses, tout comme les événements extrêmes.

Il y a deux ans, quasi jour pour jour, des inondations exceptionnelles engloutissaient villes et villages en province de Liège. Rappelant, sinistrement (39 personnes y ont perdu la vie), que les températures ne sont pas les seules à être impactées par le changement climatique: la pluie n’y échappe pas non plus.

En partenariat avec l’Institut royal météorologique (IRM), Le Vif présente les tendances qui se logent derrière 190 années d’observations depuis la station d’Uccle. Le début et le milieu du printemps étaient-il vraiment «pourris»? Les 32 journées sans pluie, du 16 mai au 17 juin dernier, étaient-elles exceptionnelles? Fait-il plus sec en ce mois de juillet, par rapport à la même période les années précédentes ? Réponses en infographies.