Pourquoi fait-il généralement plus chaud dans le centre-ville de Bruxelles qu’ailleurs en Belgique?

Le réchauffement climatique a également un impact sur les villes. Selon les données de l’IRM, les centres urbains font généralement face à des températures plus élevées, notamment la nuit. Ces îlots de chaleur peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Comment le réchauffement climatique se manifeste-t-il au plus près de nous, à savoir dans les températures observées dans les stations belges ces dernières décennies? Les données de l’Institut royal météorologique (IRM) sur les îlots de chaleur urbain livrent de précieux enseignements.

De nombreuses villes font déjà face aux îlots de chaleur urbain. Ils se caractérisent par une élévation localisée des températures, essentiellement nocturnes, provoquée par divers facteurs: une grande proportion de surfaces bétonnées ou goudronnées (en particulier lorsqu’elles sont sombres), la circulation automobile, le chauffage domestique, la faible présence de végétation et de cours d’eau à ciel ouvert, ou encore la hauteur des bâtiments. «Dans ces circonstances, la chaleur absorbée par les matériaux pendant la journée se réémet durant la nuit, mais reste dans la ville, détaille Nicolas Ghilain. Ce dôme de chaleur peut se traduire par des différences de plusieurs degrés de température nocturne entre l’intérieur et l’extérieur des villes.»

A Bruxelles, par exemple, l’institut de recherche flamand Vito a cartographié les températures de l’air tout au long de la période 1987-2016. Résultat: «Les cartes générées montrent clairement l’effet urbain sur les températures de l’air et sur le stress thermique, avec des températures en moyenne supérieures de 3 °C en centre-ville durant l’été, conclut l’étude, parue en novembre 2018. Cela a aussi un effet sur le nombre de jours de canicule, qui est jusqu’à trois fois plus élevé au centre de Bruxelles (plus de dix par an) que dans la campagne autour de la ville (environ trois par an).» Les îlots de chaleur aggravent les conséquences de températures trop élevées sur l’organisme, notamment pour l’endormissement et la qualité du sommeil.