Pour la première fois -30°C à Oslo

La température est pour la première fois descendue en dessous de -30°C samedi dans la commune d’Oslo, avec -31,1°C enregistrés à Bjørnholt dans le Nord de la capitale norvégienne, selon les données de l’institut météorologique local.

La température de -31,1°C a été enregistrée dans la nuit de vendredi à samedi, entre 03h00 et 04h00 locales (02h00 et 03h00 GMT) dans une station forestière de la commune où la température la plus élevée durant les 24 dernières heures a été de -21,9°C. Un peu avant 08h00 GMT, il faisait -29°C, pour un ressenti de -37°C, d’après le site yr.no. « La nuit que nous venons de passer a probablement été la plus froide par rapport à ce qui nous attend », a déclaré un expert de l’institut météorologique, Martin Granerød, interrogé par la télévision publique NRK. En centre-ville d’Oslo, il a fait jusqu’à -21,5°C pendant la nuit.

Une vague de froid s’est abattue sur le Nord de l’Europe depuis quelques jours avec un record de -43,6°C relevé dans le Nord de la Suède mercredi, la température la plus basse enregistrée en 25 ans pour un mois de janvier sur son territoire.