Pollution au PFAS: la ministre Demir avait alerté ses homologues wallons et bruxellois

Les ministres Alain Maron, Elke Van den Brandt, Christie Morreale et Céline Tellier avaient été alertés par la Flandre des problèmes de pollution au PFAS.

En janvier 2023, la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, a envoyé un courrier à ses homologues wallons et bruxellois afin de les avertir de problèmes avec l’eau potable à Halle, distribuée par Vivaqua, rapportent vendredi RTL et La Libre Belgique. Un courrier qui implique que Céline Tellier -mais aussi Christie Morreale, Alain Maron et Elke Van den Brandt – étaient au courant de la situation.

Dans ce document, auquel « De Standaard » et ensuite Le Soir ont déjà fait écho il y a peu, Zuhal Demir fait référence à une première lettre datant de mars 2022 dans laquelle elle informe déjà que les valeurs de référence de l’EFSA – l’autorité européenne de sécurité des aliments – pour l’eau potable ne sont toujours pas respectées dans les zones où la Flandre importe de l’eau potable d’autres régions.

La ministre flamande assure ensuite qu’une « récente notification d’urgence indique que l’eau potable à Halle, fournie par Vivaqua, contient des niveaux de PFAS supérieurs aux valeurs de référence de l’EFSA, mais aussi considérablement plus élevés que les normes européennes futures de la directive européenne sur l’eau potable modifiée ».

Zuhal Demir demande enfin aux ministres Tellier et Maron d’organiser des réunions régulières afin de discuter des taux de PFAS dans l’eau potable.

Selon une enquête de la RTBF diffusée mercredi soir, les analyses d’eau de distribution à Chièvres ont montré que quelque 12.000 habitants de la région ont consommé une eau contaminée aux PFAS dépassant de 5 fois la dose tolérable fixée par l’Autorité européenne de la sécurité des aliments.

Céline Tellier se défend

« Nous avons répondu à plusieurs reprises à Zuhal Demir que nous étions ouverts à la concertation et à la collaboration« , a affirmé vendredi après-midi, courriers à l’appui, la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier.

« Nous l’avons informée du monitoring dans les 650 zones de distribution d’eau. Nous avons également réitéré la demande d’interdiction des PFAS en Europe comme déjà indiqué au Conseil européen de l’environnement le 6 octobre 2021″, a ajouté Céline Tellier.

Cette dernière a effectivement envoyé un courrier à son homologue flamande le 24 février 2023. « Vos courriers des 30 janvier et 20 février me sont bien parvenus et ont retenu toute mon attention« , y écrit-elle en soulignant que l’arrêté du gouvernement wallon fixant notamment les nouvelles normes et les modalités de la surveillance des zones de distribution d’eau « est toujours en cours de discussion ».

« Je suis bien entendu ouverte à une collaboration entre nos administrations et les principaux producteurs d’eau concernant la gestion des PFAS dans l’eau potable en Belgique et à un échange des données sur les concentrations observées et les sites contaminés dès qu’elles seront objectivées », poursuit la ministre.

Son second courrier est daté du 26 juillet dernier. Le cabinet Tellier y redit qu’il participera « volontiers » à l’initiative de concertation proposée par la ministre Demir.

Le PTB monte au créneau

Le PTB veut que la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, vienne elle aussi s’expliquer, mardi, lors du débat en commission consacré à la pollution aux PFAS à Chièvres et dans les communes environnantes.

« Ce vendredi, on apprend que les ministres wallonnes de l’Environnement, Céline Tellier et de la Santé, Christie Morreale, ont été prévenues par la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (NVA), que des eaux captées en Wallonie contenaient du PFAS. L’ensemble du gouvernement wallon était donc au courant de la contamination mais n’a pas prévenu les citoyens« , dénonce, dans un communiqué, le député d’extrême gauche Jori Dupont.

En 2021, c’est lui qui avait déterré le rapport de l’armée américaine sur la pollution aux PFAS à Chièvres. « La ministre Morreale doit rendre des comptes. Nous avons déposé une demande officielle au parlement pour qu’elle vienne elle aussi donner des explications », explique-t-il. « La transparence doit être faite mais il faut aussi répondre à l’urgence sanitaire pour les personnes qui auraient bu de l’eau contaminée », poursuit le député PTB en appelant à un dépistage systématique des habitants d’Ath, de Chièvres et des autres communes où des traces de PFAS ont été constatées.

Pour le parti, cette campagne de dépistage doit être accompagnée par un encadrement des citoyens, par des réunions d’information et par un suivi médical sur le long terme.

« Nous avons aussi des inquiétudes sur l’accès à l’eau potable pour la population. Le gouvernement wallon doit mettre gratuitement à la disposition des habitants et des collectivités (maisons de repos, écoles, crèches, centres sportifs…) des bouteilles d’eau minérale en quantité suffisante », estime enfin Jori Dupont.