Arbres arrachés, électricité coupée, vols retardés,… Le premier bilan de la tempête Ciarán en Belgique

L’IRM a émis une alerte orange pour la Côte et la Flandre occidentale, jaune pour le reste des provinces belges. Des rafales jusqu’à 110km/h sont attendues par endroit. Le point sur la situation région par région.

La situation en Wallonie

Les pompiers de la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau, qui couvre 19 communes en région liégeoise, sont mobilisés ce jeudi pour des interventions en lien avec le passage de la tempête Ciaran. Depuis 03h30, les pompiers totalisent déjà 140 interventions.

La circulation ferroviaire est interrompue jeudi matin, depuis 6h30, entre Manage et Luttre (ligne 117) après la chute d’un arbre sur les voies, rapporte Infrabel. Les trains ne circulent pas non plus entre Kinkempois et Flémalle-Haute, en région liégeoise, après la chute du parapet d’un pont à Ougrée.

En province de Liège toujours, les pompiers sont intervenus environ une soixantaine de fois durant la nuit de mercredi à jeudi. Aucun blessé n’est à signaler. Du côté de l’aéroport de Liège, aucune perturbation n’est à signaler, selon un porte-parole. Liège Airport accueille même des vols déviés depuis Beauvais (France). Dans les régions de Hannut et Waremme, des éléments de toiture se sont envolés à Remicourt et les pompiers sont mobilisés pour une dizaine d’autres interventions. Elles concernent essentiellement des branchages et des arbres arrachés ou en contact avec des câbles électriques.

La Foire de Liège a ouvert ses portes ce midi malgré le vent. Une nouvelle évaluation de la situation aura lieu à 16h00 concernant le Festival international du film de comédie de Liège.

La situation à Bruxelles

L’accès à une partie des espaces verts régionaux bruxellois est de nouveau autorisé, a indiqué Bruxelles Environnement en début d’après-midi

A l’aéroport de Bruxelles-National, une seule piste est utilisée tant pour les décollages que les atterrissages. Cette situation provoque des retards, signale une porte-parole.

En temps normal, les avions utilisent une piste différente pour décoller et atterrir mais à cause des vents violents, une seule piste, choisie en fonction de la direction du vent, est utilisée. Des retards de 10 à 15 minutes, voire davantage, sont observés tant pour les vols au départ qu’à l’arrivée.

La situation en Flandre

Un arbre s’est détaché dans le parc de la Citadelle à Gand. Il a atterri sur deux promeneurs. L’un des deux est décédé, l’autre a eu une jambe cassée

La zone de secours d’Anvers a dépassé le cap des 100 appels. En Flandre orientale, la majeure partie des interventions concernent la chute d’arbres. La zone Centrum, en charge des alentours de Gand, a reçu 104 appels dont la majorité concernaient Gand, Deize et Melle.

La zone de secours des Ardennes flamandes a enregistré environ 70 appels alors que celle de Waasland a fait état de 42 interventions. Le Limbourg n’est pas en reste. 140 signalements pour les zones du Limbourg oriental et du Limbourg Sud-Ouest. La zone Limbourg Nord en a enregistré environ 40. Encore une fois, la majeure partie des appels concernent des arbres tombés et des éléments à sécuriser, tels que des échafaudages. Aucune victime n’est pour le moment à déplorer dans aucune des trois provinces.

Les vols à destination de Malaga (Espagne) et Nador (Maroc), qui devaient décoller depuis l’aéroport d’Anvers, partiront finalement depuis Bruxelles, a indiqué jeudi Antwerp Airport. Un vol en provenance d’Alicante (Espagne) qui devait atterrir à Anvers a été dévié vers la capitale, ajoute l’aéroport. D’autres vols doivent encore atterrir jeudi soir, notamment depuis Londres. Pour ceux-ci, l’aéroport anversois attend de voir l’évolution des conditions météorologiques.

De nombreux navires se sont amarré dans le port d’Ostende pour s’abriter . Si les bateaux peuvent entrer dans l’infrastructure portuaire, ils ne sont cependant pas autorisés à en sortir. Au port de Zeebrugge, le trafic maritime est totalement à l’arrêt. Aucun dégât conséquent n’a été rapporté dans les deux ports. Le trafic maritime a été aussi interrompu ce matin dans le bassin de l’Escaut.

Le bilan à l’étranger

Le passage de la tempête en France a fait un mort et 16 blessés, dont un grièvement atteint recensé à Roubaix et 7 sapeurs-pompiers, selon un bilan communiqué du ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin. « Malgré l’intensité de cette tempête, nous avons limité les dégâts humains », a souligné le ministre. Environ 1,2 million de foyers français ont été privés d’électricité dont 780.000 en Bretagne (Ouest). En plein centre de Madrid, une femme est morte suite à la chute d’un arbre. Tandis que du côté des Pays-Bas, à l’aéroport de Schiphol-Amsterdam, environ 200 vols ont été annulés.