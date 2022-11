Un quart des Belges veulent se lancer comme indépendants

Près d’un quart des Belges (24,4%) envisagent de devenir indépendants à l’avenir, éventuellement pour une activité secondaire. Cela place la Belgique dans le top 4 des pays européens étudiés, ressort-il mercredi d’une étude internationale menée en mars dernier par le prestataire de services RH SD Worx auprès d’un peu plus de 10.000 personnes dans dix pays, incluant un millier de Belges.

La moyenne belge est équivalente à celles du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Seule la France fait mieux, avec une personne sur trois qui y a l’intention de devenir indépendante. La Finlande et l’Allemagne ont, au contraire, le moins de candidats au travail indépendant, avec respectivement 14,1% et 19,5%. Environ six personnes interrogées sur dix ne se voient pas devenir indépendantes. Enfin, l’Italie, l’Espagne, la Norvège et la Suède se situent dans la moyenne européenne, selon cette étude réalisée à l’occasion de la Semaine mondiale de l’entrepreneur, qui se déroule du 14 au 20 novembre.

L’enquête de SD Worx met par ailleurs en évidence une ambition importante parmi les Belges de moins de 25 ans pour se lancer en tant qu’indépendant. Près de la moitié (46%) d’entre eux se voient en effet démarrer une telle activité à l’avenir.

Les indépendants ne doivent cependant pas oublier de se constituer une sécurité financière à temps, même en temps de crise, recommande le prestataire de services RH. Il est donc important pour eux d’accumuler leur propre pension complémentaire, soit par le biais de la pension complémentaire libre pour les travailleurs indépendants, soit via un engagement individuel de pension.