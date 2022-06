Vrai ou faux: nous touchons notre smartphone plus de 2 600 fois par jour

VRAI

Selon l’auteur français Thibaud Dumas, nous touchons notre smartphone plus de 2 617 fois par jour. Un chiffre plausible?



A en croire Thibaud Dumas, auteur français de Détox digitale: décrochez de vos écrans! , nous touchons notre smartphone en moyenne 2 617 fois par jour. Thibaud Dumas se base sur un rapport du bureau d’enquête américain Dscout qui, pour ce faire, a recruté 94 utilisateurs Android. «Ce chiffre peut sembler spectaculaire, mais il est très plausible», déclare le professeur en médias, technologie et innovation Lieven De Marez (UGent), à l’origine de Digimeter, une étude annuelle qui évalue les tendances numériques en Flandre. A l’aide d’une application, les chercheurs ont étudié les données de 4 500 utilisateurs.

«Notre application n’enregistre pas le nombre de fois que nous touchons notre smartphone, cependant, nous enregistrons le nombre de sessions: chaque fois que le smartphone est déverrouillé, c’est considéré comme une session. Auparavant, on atteignait une moyenne de quatre-vingts sessions par jour. Pendant la pandémie de coronavirus, ce nombre a grimpé à 140. Entre-temps, il est retombé à environ quatre-vingts fois par jour. Il y a donc autant de sessions qu’avant la pandémie, mais elles durent plus longtemps. Le chiffre de 2 617 ne me semble pas exagéré: pour jouer à un jeu ou pour écrire un message, il faut beaucoup toucher son smartphone. Idem pour les réseaux sociaux.»