Google dévoile les principales recherches de 2023

Comme chaque année, le moteur de recherche Google dévoile les termes les plus recherchés. En Belgique, c’est le conflit entre Israël et le Hamas qui a connu la plus forte progression.

En 2022, c’était la guerre en Ukraine qui avait dominé les résultats de recherche sur Google. Dans la catégorie actualités, elle a cédé sa place au conflit israélo-palestinien. Il devance le récent attentat à Bruxelles du 16 octobre, qui avait coûté la vie à deux Suédois et la mission lunaire indienne Chandrayaan-3. Le lancement du bon d’État fait également partie du top 5.

Le travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele, libéré en mai dernier après 455 jours de détention en Iran, fait, lui, partie des personnalités belges les plus recherchées cette année. Il est toutefois devancé dans ce classement par l’ancien animateur radio de la VRT Sven Pichal, suspecté de possession et diffusion d’images de violences sexuelles sur mineurs, et l’acteur flamand Boris Van Severen.

En ce qui concerne les personnalités sportives, on retrouve d’abord Luca Brecel, ce Belge devenu champion du monde de snooker en mai, juste devant la cycliste belge Lotte Kopecky, devenue championne du monde de cyclisme sur route et 2e du dernier Tour de France. Le footballeur anglais David Beckham, qui a eu sa propre série sur Netflix cette année, complète le podium.

Le Tour de France, Roland Garros, la Rugby World Cup et la Coupe du monde féminine de football ont suscité le plus de recherches sur les événements sportifs.

Oppenheimer

Le film Oppenheimer, sorti cet été, a remporté la première place dans la catégorie films, séries et émissions de télévision. Son principal concurrent estival Barbie arrive, lui, en troisième position, derrière le traditionnel concours Eurovision 2023. La gagnante du concours, la suédoise Loreen, se trouve d’ailleurs parmi les artistes musicaux les plus recherchés en Belgique cette année. Les stars internationales Beyoncé et Harry Styles, ayant fait escale en Belgique pour leurs tournées mondiales respectives, figurent aussi dans le classement.

A noter également que l’acteur Matthew Perry, connu pour son rôle de Chandler dans la série Friends et décédé inopinément fin octobre, était la personnalité décédée la plus recherchée cette année.

Enfin, parmi les questions les plus posées au moteur de recherche, on trouve trace du bon d’Etat à un an lancé l’été dernier (« Comment acheter des bons d’état ? »). Parmi le florilège de questions auxquelles Google a dû répondre, on peut également citer « PFAS c’est quoi ? », qui fait écho à la pollution de l’eau par ces substances presque non biodégradables, ou « EVRAS c’est quoi ? », du nom du programme sur l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans l’enseignement francophone.

Les Belges se sont aussi demandé « pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées ? », « pourquoi le ciel est-il bleu ? », « comment est mort Mickey Mouse ? » ou « comment tricher au Scrabble? ».