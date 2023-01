Il y a quelques semaines, l’entreprise OpenAI lançait ChatGPT, l’intelligence artificielle (IA) dotée d’un outil conversationnel. D’aucuns l’assimilent à une révolution comparable, pour l’IA, à ce que fut l’arrivée de Google pour la recherche en ligne.

– Bonjour.

– Bonjour! Comment puis-je vous aider aujourd’hui?

– Je voudrais écrire un édito sur toi.

– Je suis un modèle de langage formé par OpenAI et je suis conçu pour aider les gens à obtenir des réponses à leurs questions et à fournir des informations sur divers sujets. Je ne suis pas une personne réelle, mais plutôt un programme informatique conçu pour simuler l’inter- action humaine de manière convaincante. Si vous avez des questions sur moi ou sur mon fonctionnement, je serai heureux de vous aider. Sinon, je peux vous aider à trouver de l’information sur n’importe quel autre sujet que vous souhaitez aborder dans votre édito.

– Donc, tu n’es pas près de me remplacer?

– En tant que modèle de langage, je suis conçu pour aider les gens à obtenir de l’information et à répondre à des questions. Je ne suis pas conçu pour remplacer les personnes dans leur travail ou leurs activités quoti- diennes. Je suis simplement là pour fournir de l’aide et de l’assistance lorsque cela est nécessaire. Je suis un outil qui peut être utilisé pour augmenter l’efficacité et la productivité, mais je ne suis pas conçu pour remplacer les personnes dans leur travail ou leurs activités quotidiennes.

– Bonne nouvelle ; -)

Cet extrait est issu d’un échange avec ChatGPT, l’intelligence artificielle (IA) dotée d’un outil conversationnel mise en ligne voici quelques semaines par l’entreprise OpenAI et que d’aucuns assimilent à une révolution comparable, pour l’IA, à ce que fut l’arrivée de Google pour la recherche en ligne. Le monde de l’enseignement s’en émeut particulièrement. Les capacités de l’application permettent, en effet, de générer dissertations, critiques de livres ou mémoires de fin d’études. La réponse est immédiate, les textes fournis sont naturels, précis, qualitatifs. Bref, bluffant, au point que si l’enseignement s’interroge sur son approche de l’évaluation, ChatGPT suscite aussi, plus largement, des inquiétudes sur l’effacement de la frontière entre l’humain et la machine. Des craintes qui, cependant, réduiraient l’homme à une intelligence unique, fondée essentiellement sur l’emmagasinement de connaissances, leur agencement et leur restitution et qui feraient fi de tout autre type d’intelligence. Comment l’utiliser? Comment adapter nos fonctionnements? Comment développer nos spécificités? Ce sont des questions induites par la mise en ligne de cette application. Car, à ce jour, ChatGPT ne possède ni humour ni sentiments. Ni intelligence émotionnelle, ni pensée créative, ni esprit critique. Visiblement, il n’écrit pas non plus d’édito.