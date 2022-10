Bpost propose désormais l’envoi des colis via facteur dans tout le pays. Un projet-pilote avait été mené, il a été concluant.

L’entreprise postale bpost propose dès ce lundi dans tout le pays le service d’envoi de colis via facteur, annonce-t-elle. Le retour de colis peut donc se faire via le facteur. Un projet-pilote était mené dans plusieurs communes depuis février dans le cadre duquel les particuliers pouvaient remettre des colis prêts à être expédiés au facteur venu livrer un colis à domicile.

Les retours du projet ont été « très largement positifs », selon bpost. « Ce service mise pleinement sur le confort d’utilisation et la durabilité, puisque les consommateurs ne doivent plus se rendre à un point de dépôt pour envoyer ou retourner un colis. Ceux qui sont plus souvent à la maison peuvent profiter du passage du facteur venu leur livrer un colis pour lui en remettre un autre. Cela entraîne donc moins de déplacements » explique bpost.

Côté pratique

Dans la pratique, le colis à envoyer ou à retourner doit être préparé pour l’expédition avant d’être remis au facteur. Le particulier doit imprimer et compléter l’étiquette d’envoi sur le site de bpost, et peut remettre au maximum deux colis bien emballés à la fois, pour un poids maximum de 30 kilos par colis.