Rachat de Crédit Suisse: la pression commence à retomber sur le marché boursier européen

Après un début de journée dans le rouge et une semaine de lourdes pertes, la pression retombe sur le marché boursier européen.

Les mesures d’urgence du week-end pour apaiser les craintes sur Crédit Suisse et la tension sur le système bancaire ont permis aux Bourses de rebondir un peu lundi, après de lourdes pertes la semaine passée, mais la pression persiste sur certaines banques.

Après une ouverture dans le rouge, les indices européens se redressaient vers 14h45 à Paris (+0,94%), Londres (+0,40%) Milan (+0,94%), Francfort (+0,68%).

Wall Street a ouvert mitigé, avec une hausse de 0,61% pour le Dow Jones et de 0,15% pour le S&P, mais une baisse de 0,48% pour le Nasdaq. En forte baisse en début de séance, le secteur financier progresse désormais de 0,77% sur l’indice des banques du Stoxx600.

Certaines banques européennes n’ont pas encore comblé toutes leurs pertes initiales de la séance, comme Société Générale (-0,94%) et ING (-2,32%), mais d’autres progressent comme Unicredit (+1,17%) ou BNP Paribas (+0,38%).

Progression

Aux Etats-Unis, la banque First Republic, la plus chahutée la semaine passée, plonge encore de 13% dans les premiers échanges de la séance à Wall Street.

En revanche, les actions des grands établissements bancaires américains progressent, comme celles d’autres banques régionales concentrant les craintes des investisseurs, par exemple Western Alliance (+6,74%).

L’action de Credit Suisse se négocie un peu plus haut que son prix de rachat par UBS, même si cela constitue encore une chute de plus de 56% par rapport à son prix de la clôture vendredi. UBS remonte de 2,83%, après une chute de plus de 10% dans les premiers échanges.