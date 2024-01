Près de 120.000 demandes de changement de banque en 2023, un record

La fédération belge du secteur financier Febelfin a enregistré 119.517 demandes de changement de banque via le service de mobilité interbancaire Bankswitching en 2023. Il s’agit d’un record depuis la réforme de ce service gratuit en 2018.

Sur les 119.517 demandes enregistrées en 2023, soit plus de 25.000 de plus que l’année précédente, un peu plus d’un tiers (37%) concernait la clôture d’un compte à vue avec le transfert des paiements et domiciliations vers un nouveau compte à vue.

Un quart a uniquement choisi de transférer les paiements vers une nouvelle banque sans clôture d’un précédent compte. Moins d’un sur dix (9%) a décidé de clôturer un ancien compte à vue sans transfert de paiements.

Enfin, près de 35.000 demandes (29%) concernaient un changement de banque avec clôture de leur compte d’épargne, une option disponible depuis fin 2020. Le service Bankswitching permet à tout client de transférer un compte à vue ou un compte d’épargne vers une nouvelle banque, simplement en remplissant un formulaire auprès de leur nouvel établissement bancaire.

Ce sont ensuite les deux banques qui collaborent pour réaliser tous les transferts, clôtures et ouvertures demandés. Concernant les comptes d’épargne, seules les principales institutions financières participent actuellement à ce service, à savoir AXA Banque Belgium, Bank Van Breda & C°, Banque CPH, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost banque, CBC Banque, Crelan, Europabank, Fintro, ING Belgium, KBC Bank et vdk bank.