Premiers coups durs pour les droits de douane de Donald Trump: «Ce ne sera pas grand-chose»

Les premiers effets de l’entrée en vigueur des droits de douane sur les produits importés du Canada, du Mexique et de Chine ne se sont pas fait attendre. Sur les marchés boursiers américains, tout d’abord, mais aussi dans les provinces canadiennes, qui boycottent certains produits de chez leurs voisins.

Ce mardi 4 mars, le président américain Donald Trump a officiellement mis ses menaces à exécution. Dorénavant, les produits importés depuis le Canada et le Mexique se voient imposés de droits de douane de 25%, et de 10% pour les hydrocarbures canadiens. Pour la Chine, cette taxe augmente de 10%, portant désormais les droits de douanes sur les importations chinoises à 20%.

Selon Donald Trump, cette décision devrait «rendre les Etats-Unis de nouveau riches et grands». Le 47e président a toutefois admis que ces droits de douane allaient provoquer «quelques perturbations» sur le marché américain. «Nous sommes d’accord avec ça, ce ne sera pas grand-chose», a affirmé Donald Trump.

Recul de la Bourse américaine, secousses sur les marchés européens

Les premiers effets ne se sont pas fait attendre. Les marchés américains ont marqué le pas. Le Dow Jones a connu une baisse de 1,55%, le S&P 500 de 1,22%, tandis que le Nasdaq a perdu 0,35%. Dans le même temps, le dollar s’est affaibli par rapport à certaines autres devises fortes.

Les craintes concernant les futurs droits de douanes imposés à l’Europe par les Etats-Unis ont également engendré une baisse des marchés boursiers européens, mardi. Mais dès mercredi les Bourses européennes sont reparties à la hausse, dopées par la possibilité d’un compromis sur les droits de douane américains (voir plus bas), et par l’ambition allemande de débloquer des investissements colossaux pour sa défense et son économie. Peu après 13h, tous les indices étaient dans le vert: +1,28% pour le Stoxx 600, +0,48% pour l’AEX, +1,98% pour le CAC40, +3,34% pour le DAX, et +0,78% pour le Bel20.

Boycott de l’alcool américain

Les conséquences de la décision de Trump ne se sont pas uniquement fait ressentir sur les marchés boursiers. La Chine et le Canada ont immédiatement répondu en imposant, eux aussi, des taxes supplémentaires sur les produits en provenance du pays de l’Oncle Sam.

Côté canadien toujours, plusieurs provinces, dont l’Ontario, le Manitoba et le Québec, ont annoncé retirer l’alcool américain de leurs magasins d’Etat, en riposte. «C’est un énorme coup dur pour les producteurs américains», a déclaré Doug Ford, le Premier ministre de l’Ontario, qui a rappelé que chaque année la régie de la province vend pour près d’un milliard de dollars canadiens (650 millions d’euros) d’alcool en provenance des Etats-Unis. La Colombie-Britannique, quant à elle, a choisi de ne pas bannir totalement les alcools américains, mais uniquement ceux provenant d’Etats républicains.

Etat d’esprit semblable au Mexique, où Claudia Sheinbaum a annoncé des représailles « douanières et non-douanières » à la nouvelle taxe de Donald Trump. L’imposition de droits de douane sur les importations en provenance du Mexique, premier partenaire global des Etats-Unis, est une décision «offensante, diffamatoire et sans fondement», a-t-elle ajouté. La présidente de gauche nationaliste devrait préciser, dimanche, ces mesures de représailles envers Washington lors d’une réunion publique sur la place centrale du Zocalo à Mexico.

Des discussions toujours possibles

Les droits de douanes imposés par le président américain vont-il perdurer? Ce mercredi, le président américain Donald Trump pourrait annoncer un compromis concernant ces taxes. Il se montre en outre prêt à «faire un pas» vers ses deux voisins, a assuré le ministre du Commerce Howard Lutnick.

Interrogé sur Fox Business, celui-ci a assuré avoir «échangé au téléphone avec les Canadiens et les Mexicains toute la journée», avant d’ajouter: «Le président (Donald Trump) est à l’écoute (…) Je pense qu’il finira par trouver une solution avec eux.»

(Avec AFP)