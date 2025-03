En Wallonie et à Bruxelles, les travailleurs du secteur privé gagnent en moyenne près de 3% de plus que l’année passée, ressort-il d’une récente analyse des données salariales. C’est dans le Hainaut que le salaire a le plus augmenté au cours des douze derniers mois.

Les Wallons et les Bruxellois travaillant à temps plein gagnent mieux leur vie que l’année passée, ressort-il d’une analyse des données salariales de SD Worx portant sur quelque 400.000 travailleurs du secteur privé. En effet, en un an, le salaire des travailleurs bruxellois a augmenté en moyenne de 2,9%, tandis que celui des Wallons a, lui, progressé de 2,7%.

Concrètement, en 2024, le salaire brut médian était de 3.857 euros à Bruxelles, et est passé à 3.970 depuis la fin janvier 2025. Soit près de 4.000 euros par mois, plaçant la capitale devant les provinces du nord et du sud du pays. En prenant la moyenne des provinces wallonnes, le salaire médian en 2024 était de 3.200 euros environ, contre 3.290 euros en 2025.

Les salaires ont surtout augmenté dans certaines provinces

Dans le détail, ce sont les travailleurs hennuyers qui ont vu leur salaire médian brut le plus gonfler, passant de 3.075 euros à 3.200 euros. Soit une augmentation de 4,1% en un an. Le Hainaut est suivi par la province de Luxembourg, qui est passée d’un salaire médian brut de 3.094 à 3.209 euros (+ 3,7%). Les travailleurs des provinces de Liège et de Namur sont les Wallons dont le salaire a le moins grossi ces douze derniers mois (+ 2%), avec une hausse respective de 3.185 à 3.247 euros et de 3.078 à 3.140 euros.

Quant à la Flandre, la province avec le salaire brut médian le plus important reste Anvers (de 3.407 à 3.559 euros), suivie de près par le Brabant flamand (de 3.457 à 3.574 euros). C’est près de 500 euros de moins que dans la capitale. La province du nord du pays dont le salaire brut médian est le plus bas est celle de Flandre occidentale, où les travailleurs gagnent, en 2025, 3.393 euros mensuellement. C’est moins que dans le Brabant wallon, mais cela reste plus que les quatre autres provinces wallonnes.

«Il y a un rattrapage à faire pour concurrencer la capitale», commente Virginie Verschooris, consultante en rémunération chez SD Worx, qui détaille qu’en général, les salaires des ouvriers ont augmenté plus fortement (+ 3,1%) que ceux des employés (+ 2,5%). «Bien que cela varie aussi selon les régions», souligne-t-elle. «Les employés gagnent le plus à Bruxelles. Les ouvriers gagnent le plus dans le Luxembourg et dans le Brabant wallon (3.150 euros).»