Depuis plusieurs semaines, des faillites bancaires secouent les marchés financiers. Avec quelles conséquences pour vos investissements ? Bernard Keppenne, Chief economist chez CBC Banque et Assurance, répondra à vos interrogations le 3 avril entre 12h et 13h.

