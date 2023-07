Un fournisseur d’électricité et de gaz cesse ses activités

Le fournisseur d’énergie Antargaz cesse ses activités et transfère son portefeuille de clients à Octa+.

Antargaz cessera de fournir de l’électricité et du gaz naturel dans notre pays. Le portefeuille de clients, soit quelque 4.500 clients, sera transféré vers le concurrent Octa+ vers le mois de septembre, tout en conservant leurs conditions contractuelles. C’est ce qu’écrivent nos confrères de De Tijd ce lundi. Antargaz se concentrera à l’avenir sur la fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Antargaz était active sur le marché belge depuis 10 ans. L’entreprise, filiale de la multinationale américaine UGI, avait de grandes ambitions mais n’a pas pu les réaliser. Selon De Tijd, la crise énergétique a poussé l’entreprise à jeter l’éponge. Auparavant, d’autres acteurs plus petits, tels que Flemish Energy Provider et Watz, avaient également quitté l’entreprise.

Renforcement pour Octa+

Pour Octa+, la reprise du portefeuille de clients de son concurrent est toutefois une bonne nouvelle. Il s’agit principalement de clients PME, ce qui permet à Octa+ de renforcer sa position dans le segment des clients professionnels. Au cours du premier semestre, Octa+ a également enregistré une croissance de 10 % de sa clientèle.

Antargaz est le leader du marché du propane et du butane dans notre pays, du gaz vendu en citernes et en bouteilles pour le chauffage domestique ou les loisirs, et poursuit ses activités dans notre pays, selon De Tijd. En même temps, elle mise sur l’écologisation : le mois prochain, la première livraison de biopropane sera effectuée à un client belge. D’ici 2030, un quart de l’électricité devrait provenir de sources renouvelables.