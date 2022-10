Treize astuces pour économiser en matière d’électricité

Face à l’explosion des prix, Le Vif a compilé des astuces qui vous aideront à économiser en matière d’électricité. Les treize idées ci-dessous n’exigeront que quelques changements d’habitude.

Nous avons tenté de chiffrer chacune des astuces proposées pour économiser de l’électricité. Ces montants peuvent bien entendu varier en fonction de nombreux facteurs (composition du ménage, type de logement, habitudes de consommation…). Ils sont là avant tout pour donner un ordre de grandeur plus qu’un chiffre précis à prendre au pied de la lettre.

Lire aussi | Ce clic vaut plus de 5000€: cent idées pour réaliser des économies

1. Traquer les appareils en veille

En veille, les appareils électroménagers continuent de consommer. Tout débrancher permettrait d’économiser entre 65 et 175 euros, et donc jusqu’à 350kWh/an. Utiliser des multiprises avec interrupteurs pour les groupes d’appareils proches, installer des minuteurs ou simplement retirer la prise permet d’économiser. Attention, certaines veilles sont utiles, comme pour le lave-linge où elle permet de détecter les fuites. Bonne nouvelle: les chargeurs de portables nouvelle génération ne consomment quasi plus rien.

2. Utiliser le mode Eco du lave-vaisselle

Sachant que le lave-vaisselle consomme 80% d’électricité pour chauffer l’eau et 20% pour le fonctionnement de son moteur, chacun a intérêt à réduire la température de lavage. Le programme «Eco» limite cette température entre 40 °C et 45°C, donc la consommation d’électricité. Le cycle de lavage dure en revanche plus longtemps, l’eau étant chauffée progressivement. Selon les calculs de Test Achats, qui se base sur un prix de l’électricité à 0,50 euro par kWh et 280 lavages par an, l’économie ainsi réalisée se situe entre 30 et 41 euros par an en moyenne.

La classe énergétique des lave-vaisselle est toutefois fondamentale: ceux aux labels les plus faibles (D et E) proposent des programmes Eco plus gourmands que les programmes classiques. Par contre, ceux de classe A permettent une économie annuelle proche de 92 euros. Les différences entre les machines sont très importantes. Avec le meilleur programme Eco, vous économisez jusqu’à 67 euros en tenant compte d’un prix de l’électricité à 0,35 euro le kWh, et jusqu’à 92 euros avec le tarif plus élevé actuel de 0,50 euro le kWh. Dans tous les cas, ne faites tourner votre lave-vaisselle que quand il est plein.

Un lave-vaisselle consomme 80% d’électricité pour chauffer l’eau et 20% pour le fonctionnement de son moteur

3. Dégivrer son congélateur

Pour connaître le coût énergétique annuel d’un congélateur, multipliez sa consommation moyenne en kWh par an (l’info se trouve sur l’étiquette de son label énergétique) par le prix de l’électricité au kWh. Ainsi, un congélateur armoire de classe D consommant 165 kWh coûtera 82,50 euros/an d’électricité si celle-ci est facturée 0,50 euro/kWh. Savez-vous qu’une couche de 3 millimètres d’épaisseur suffit à faire grimper la note de 30 à 40%? Soit, dans notre exemple, 25 à 33 euros de plus par an.

4. Laver le linge à froid

Le lave-linge représente +/- 225 kWh/an d’électricité. Laver à froid plutôt qu’à 40° réduit de 35% la consommation. A 0,5 euro/kWh, l’économie se chiffre à 34 euros par an.

5. Ne pas brancher en permanence son PC portable

90% de la charge d’un PC portable classique assez récent (consommation en 50 et 100 watts/h) se fait, en moyenne, en 1 heure. L’ économie serait de 30 à 40 euros par an.

6. Eteindre son modem

Le coût de fonctionnement de cet appareil avoisine les 20 euros par an. Le couper la nuit et durant vos absences offre un gain de 10 euros par an.

© National

7. Mettre le couvercle sur la casserole

Mamma mia! Lorsqu’un prix Nobel de physique italien a conseillé, pour économiser l’énergie, d’éteindre le feu sous l’eau des pâtes lorsqu’elle arrive à ébullition, plus d’un cuistot italien a vu rouge. Il faut savoir que couvrir ses casseroles pour réduire le temps de cuisson permet de diminuer la consommation de sa taque de 25%, selon l’Agence française de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Une cuisinière consomme en moyenne 350 kWh par an. L’ économie est d’environ 25 euros, soit le prix d’une bonne douzaine de paquets de pâtes…

8. Sécher son linge de façon naturelle

Un sèche-linge consomme 175 à 560 kWh/an selon son label énergétique. A 0,5 euro/kWh, c’est 87,50 à 280 euros d’économie en pendant le linge sur un fil ou un séchoir parapluie.

9. Faire tourner le lave-linge à plein

Utiliser le programme ECO avec une machine à moitié remplie économise 15% par rapport au programme normal. La différence est de 50% si chaque machine est pleine.

10. Produire son eau chaude la nuit

Si vous avez un compteur bi-horaire, produire votre eau chaude la nuit engendre une économie d’énergie jusqu’à 25%, soit 25 à 65 euros par an avec un modèle régulateur de température.

11. Régler la température de l’eau du boiler à 55 degrés

La mesure permet d’économiser jusqu’à 25% sur la consommation d’électricité, soit jusqu’à 100 euros par an, sans perte de confort.

12. Privilégier la lumière naturelle

L’ éclairage représente environ 10% de la consommation électrique d’un ménage belge, soit 300 à 400 kWh par an (150 à 200 euros). Pour économiser ne serait-ce qu’1% d’électricité, soit 15 euros, profitez au maximum de la lumière naturelle gratuite. Installez votre bureau près d’une fenêtre, posez des miroirs ou privilégiez les murs blancs dans la maison pour refléter la lumière.

Lire aussi | Les bienfaits d’une vie sans lumières artificielles

13. Regarder la TV une heure de moins par jour

Regarder la télé à raison de 3 heures par jour revient à environ 45 euros par an. La regarder une heure de moins vous ferait gagner 15 euros. Une bonne façon d’économiser de l’électricité.

Envie de découvrir d’autres idées pour économiser? Utilisez l’infographie ci-dessous.