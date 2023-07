Tout ce qui change pour votre argent ce 1er août

La plupart des banques belges augmentent leurs taux d’intérêt sur l’épargne à partir de ce 1er août.

BNP Paribas Fortis augmente le taux d’intérêt de ses comptes épargnes

Les clients de BNP Paribas Fortis, Fintro et Hello Bank! bénéficieront d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d’épargne réglementés dès le 1er août.

Le taux d’intérêt du compte d’épargne ordinaire passera de 0,15% à 0,25%, tandis que la prime de fidélité augmentera de 0,10% à 0,25%. Pour le compte d’épargne plus, si le taux d’intérêt reste fixé à 0,5%, la prime de fidélité sur le montant qui reste au moins un an sur le compte passera elle à 1%, contre 0,75% actuellement.

ING Belgique augmente ses taux sur l’épargne

La banque ING Belgique procédera à une hausse des taux d’épargne à partir du 1er août. Dans certains cas, le taux d’intérêt cumulé pourrait dépasser la barre des 2%.

Dans le détail, pour l’ING Compte d’épargne, le taux de base passera ainsi de 0,35% à 0,45%. Les épargnes qui sommeilleront sur ce compte pendant au moins un an bénéficieront en outre d’une prime de fidélité qui évoluera de 0,65% à 1,05%.

Pour l’ING Epargne Tempo, le taux de base progressera de 0,70% à 0,75%. Les épargnes qui resteront sur ce compte pendant au moins un an bénéficieront d’une prime de fidélité qui passera de 0,70% à 1,50%. L’ING Epargne Tempo est un compte d’épargne réglementé en ligne sur lequel le client choisit d’épargner chaque mois un montant fixe de 500 euros maximum.

Par ailleurs, la banque a annoncé une augmentation des taux de base sur le Livret Vert ING, le Livret Orange ING, le Livret ING Lion Premium et l’ING Lion Deposit. Pour ces comptes d’épargne réglementés, le taux de base grimpera de 0,40% à 0,55% et la prime de fidélité se hissera à 0,15% (contre 0,10% actuellement).

Beobank augmente les taux d’intérêt de ses comptes d’épargne

La banque Beobank augmentera les taux d’intérêt de ses comptes d’épargne dès le 1er août. Pour le compte d’épargne « classique », les clients bénéficieront d’un taux de base et d’une prime de fidélité de 0,45%.

Le taux des comptes d’épargne « Step Up » et « Save Plus » passeront à 0,40%, contre 0,25% actuellement. Les comptes d’épargne réglementés « Jeunes » et « Fidelity plus », quant à eux, offriront une prime de fidélité de 0,75%, contre 0,25% jusqu’ici.

KBC et CBC augmenteront les taux d’intérêt de leurs comptes d’épargne

Les clients de KBC et CBC bénéficieront d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d’épargne réglementés à partir du 1er août.

Tous les clients particuliers des deux banques jouiront d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur leurs comptes Start2Save et Start2Save4, qui bénéficient d’un taux d’intérêt plus élevé, ainsi que sur leurs comptes d’épargne ordinaires.

Le taux d’intérêt du compte d’épargne ordinaire est adapté comme suit: le taux de base passe de 0,35% à 0,45% et la prime de fidélité pour l’argent laissé sur le compte pendant au moins un an sans interruption évolue de 0,25% à 0,45%. Soit un taux d’intérêt total de 0,90%.

Pour Start2Save et Start2Save4, des comptes d’épargne bénéficiant d’un taux d’intérêt plus élevé et sur lesquels le montant d’épargne mensuel s’élève à maximum 500 euros, le taux de base passe de 0,15% à 0,40% tandis que la prime de fidélité sera de 1,10%, contre 0,75% actuellement. Le taux d’intérêt total s’élève donc ici à 1,5%.

Le nouveau taux de base s’applique à l’épargne existante et aux nouveaux dépôts. La nouvelle prime de fidélité s’applique quant à elle exclusivement aux nouveaux dépôts et à l’épargne existante à partir du moment où la nouvelle période de fidélité commence à courir, précise KBC.

Le régime fiscal favorable pour la R&D se durcit

Dès le 1er août, les règles permettant d’obtenir une réduction du précompte professionnel pour la recherche et le développement vont se durcir.

Grâce à un régime favorable, les employeurs qui ont des projets ou programmes de recherche et développement peuvent bénéficier d’une dispense de versement du précompte professionnel de 80%. Cela signifie qu’ils sont dispensés de verser au fisc une partie du précompte professionnel retenu sur les salaires des travailleurs.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, il faut cependant remplir certaines conditions, l’une d’elles étant que les projets soient inscrits auprès du Belspo (Service public fédéral de la Programmation de la Politique Scientifique). Le fisc considérait jusqu’il y a peu qu’il ne fallait pas nécessairement inscrire un projet avant le début d’une nouvelle activité de recherche ou développement. La dispense partielle de versement du précompte professionnel ne pouvait néanmoins être appliquée qu’à partir de la date d’inscription du projet.

Dans son arrêt du 6 janvier 2023, la Cour de cassation a toutefois adopté une position plus stricte que celle du fisc. Selon elle, l’inscription d’un nouveau projet doit bel et bien avoir lieu avant la date de début du projet. Le fisc s’est donc aligné sur la jurisprudence de la Cour de cassation en publiant une circulaire.

Les verres de lunettes plus largement remboursés

À partir du 1er août, le seuil de dioptrie pour le remboursement des verres de lunettes sera fixé à 7, contre 7,75 jusqu’à présent. Pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, le seuil sera fixé à 6,75.

La mesure représente, sur base annuelle, un budget de 3,3 millions d’euros et concerne potentiellement près de 10.000 personnes.

En 2021, le seuil était passé de 8,25 à 7,75, tout âge confondu, et de 8 à 7,5 pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.

Le remboursement pour les personnes sans régime préférentiel chez un opticien conventionné et pour les personnes bénéficiant d’un régime préférentiel chez un opticien, conventionné ou non, est de 100 %. Pour les personnes sans régime préférentiel chez un opticien non conventionné, le remboursement est de 75 %.

Une vignette électronique pour circuler sur le réseau routier suisse

À partir du 1er août, il sera possible d’acheter sur internet la vignette suisse, précieux sésame pour circuler sur les routes du pays des Helvètes.

La vignette électronique ne sera pas liée au véhicule mais à la plaque d’immatriculation. « Cette solution est avantageuse pour les personnes qui détiennent des plaques interchangeables et pour celles qui achètent un nouveau véhicule en cours d’année », a précisé le gouvernement.

Le système sera également accessible aux véhicules étrangers. Concrètement, l’e-vignette pourra être achetée sur le site web de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Son prix sera identique à celui d’une vignette standard, à savoir 40 francs suisses (environ 41 euros).

Les deux modèles de vignette seront utilisés en parallèle, en tout cas dans un premier temps. Si « la part des vignettes autocollantes écoulées devait être inférieure à 10% de l’ensemble des vignettes vendues », la vignette standard pourrait alors être abandonnée, a indiqué le gouvernement suisse.