Spaghettis, beurre, lait: voici les produits qui ont le plus augmenté en supermarché

Les prix des produits dans les supermarchés ont connu une hausse de 12,33% en un an, indique vendredi Test Achats. Ce pourcentage a également augmenté de 1% par rapport au mois précédent.

Pour réaliser ce calcul, Test-Achats s’est basé sur les prix en août de 3.000 produits issus des rayons en supermarché des chaines Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl.

Les produits dont le prix a le plus augmenté depuis août 2021 sont les spaghettis (+35%), le papier toilette, l’essuie-tout et les mouchoirs en papier (+33%), le beurre (+30%) et la moutarde (+36%). A noter que le prix de cette dernière a augmenté de 10% par mois en juillet et en août.

Selon Test Achats, cette hausse des prix est à mettre sur le compte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ces deux pays étant les principaux producteurs de graines de moutarde pour le marché européen.

Les produits laitiers ne sont pas en reste puisqu’ils coutent en moyenne 17% de plus qu’il y a un an. Les produits d’épicerie et les produits de soins ont augmenté de 13% chacun et la charcuterie et les aliments pour animaux ont atteint les 12% de hausse.

Sur une note plus positive, Test Achats précise que le prix des céréales en supermarché a chuté de 11,5% en juillet grâce à la reprise des expéditions de céréales en provenance d’Ukraine et a de bonnes récoltes dans plusieurs pays. Le prix de l’huile végétale a également diminué de 19,2% sur les marchés internationaux, selon l’organisation.

Au niveau mondial, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a indiqué vendredi que les prix des denrées alimentaires continuaient de se replier pour le cinquième mois consécutif. En août, le prix du panier de produits de base a ainsi régressé de 1,9%.