Soldes, des prix gonflés artificiellement? « Quand c’est trop beau pour être vrai, méfiez-vous »

Aguicheurs, les prix soldés sont parfois trompeurs. Certaines enseignes n’hésitent pas à augmenter fortement les prix en prévision des soldes, avant de les brader une fois la période entamée. Les clients, qui pensent faire une bonne affaire, payent en fait le prix habituel.

Ça y est ! La période des soldes d’hiver a débuté. Jusqu’au 31 janvier, oubliant leurs bonnes résolutions, certains vont se ruer dans leurs magasins favoris, à la recherche du smartphone ou de la veste dernier cri. Les commerçants, de leur côté, s’affairent à dispatcher la bonne affaire entre les rayons. Des étiquettes annonçant 30, 40 voire 70% de réduction ont fait leur apparition. « Avant d’opter pour un produit à -70%, vérifiez qu’il est de bonne qualité ». À chaque période de solde, la porte-parole de Test-Achats, Julie Frère, adresse le même conseil aux consommateurs. « Quand une promotion est trop belle pour être vraie, c’est qu’elle est fausse ».

Car, derrière ces soldes « à ne pas manquer », se cache une réalité moins reluisante. Les prix affichés peuvent n’être que des simulacres de réduction. La faute à certains vendeurs peu scrupuleux, qui, avant le début de la période de rabais, gonflent artificiellement le prix de leurs produits. Une fois les soldes entamées, ils font redescendre le prix. Le tour de passe-passe donne aux clients l’illusion de faire une bonne affaire.

Exemple avec un aspirateur-balais de la marque Dyson. Vendu 239€ sur le site web de MediaMarkt en décembre, son prix est passé à 349€ en janvier, avant le début des soldes. Chez Krëfel, le même produit affiche un prix soldé de 239€ (-32%), qui était donc le prix originel du produit chez MediaMarkt. « La pratique des fausses promotions continue, on l’a encore vu pendant le Black Friday », dénonce Julie Frère.

À l’été 2022, la directive européenne ‘Omnibus’ a vu le jour pour mettre un terme à cette pratique. Lorsqu’une entreprises souhaite annoncer une baisse de prix, elle doit indiquer pour chaque produit le prix le plus bas (‘prix de référence’) pratiqué 30 jours avant le début du rabais. Une règle visant à protéger la concurrence, garantir l’exactitude de la réduction du prix et la bonne information du consommateur.

Depuis l’entrée en vigueur de la législation Omnibus, l’Inspection économique a mené en Belgique 584 enquêtes portant sur le prix de référence. Des contrôles qui se déroulent toute l’année, pendant lesquels 149 infractions ont été constatées. Soit un taux d’infraction de 26%, ayant mené à 61 avertissements et 87 rapports officiels. Autrement dit, 1 remise de prix sur 4 était fausse.

« Des commerçants affichent le prix de vente recommandé par le fabricant, qui diffère du prix pratiqué » Julie Frère, porte-parole de Test-Achats

Pas refroidis par les sanctions (une amende comprise entre 208 et 80 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel), certains vendeurs ont trouvé la parade à cette règle des 30 jours. « Des commerçants affichent le prix de vente recommandé par le fabricant, à côté du prix qu’ils pratiquent réellement. Souvent, ce prix recommandé n’a jamais été pratiqué. Les clients pensent donc faire une bonne affaire, mais ce n’est pas le cas », explique Julie Frère.

Comment savoir alors quand on se trouve face à une bonne affaire ? Pour aider les consommateurs dans leur quête, Test-Achats a créé le site unbondeal.be. « Sur celui-ci, vous avez un aperçu du meilleur moment et endroit pour acheter le produit que vous désirez », précise la porte-parole de l’organisation. L’outil permet de comparer une trentaine de produits (aspirateur-balais, lave-vaisselle, tablettes, tondeuse robot…). « Il concerne surtout les produits électroménagers et high-tech, qui sont les plus chers », commente Julie Frère. Qui conseille aux consommateurs, en complément, de noter eux-mêmes les prix avant/après solde du produit qu’ils désirent acheter. Et de les comparer dans différentes enseignes. Le prix d’un même aspirateur-balais peut varier selon qu’il est vendu par Media Markt, Krëfel ou Vandenborre…