Six conseils pour économiser en matière de soins de santé

1. Ouvrir un dossier médical global (DGM)

Le DGM regroupe toutes vos données de santé (traitements, opérations, maladies chroniques…). Pour l’ouvrir, il suffit d’en faire la demande à son médecin. C’est gratuit (la mutuelle prend le coût en charge : 32 euros). Grâce à lui, une réduction est accordée à chaque consultation au cabinet du généraliste : 1 euro si vous bénéficiez de l’intervention majorée, 4 euros si ce n’est pas le cas. En outre, les 75+ et les malades chroniques paient 30 % de moins de la part personnelle lors d’une visite à domicile.charge: 32 euros). Grâce à lui, une réduction est accordée à chaque consultation au cabinet du généraliste: 1 euro si vous bénéficiez de l’intervention majorée, 4 euros si ce n’est pas le cas. En outre, les 75+ et les malades chroniques paient 30% de moins de la part personnelle lors d’une visite à domicile.

2. Choisir un médecin conventionné

Selon une étude menée en 2018 par Solidaris, il existe un manque criant d’informations fiables envers le patient et de transparence quant au statut de conventionnement du prestataire. Une consultation au cabinet par un médecin généraliste conventionné coûte 27 euros (avec une intervention de 21 à 25 euros selon le régime, préférentiel ou non). Chez le praticien non conventionné, la visite peut facilement grimper jusqu’à 35 euros. Soit 8 euros de plus. Pour savoir si un médecin est conventionné ou non, consultez l’outil en ligne de l’Inami ou celui de votre mutuelle.

3. Consulter un généraliste avant d’aller chez le spécialiste

Pour payer moins cher chez certains spécialistes – 17 catégories sont concernées – passez d’abord chez le généraliste qui rédigera «une lettre d’envoi». Si le spécialiste n’applique pas le tiers payant, vous paierez les mêmes honoraires qu’auparavant mais votre mutualité vous remboursera davantage. S’il applique le tiers payant, le ticket modérateur sera moins élevé (5 euros ou 2 euros si vous bénéficiez de l’intervention majorée). Attention: vous avez droit à une seule consultation réduite par spécialité et par année civile et devez avoir ouvert un dossier médical global.

4. Acheter des médicaments génériques

Opter pour les génériques? Difficile à chiffrer car la différence est plus grande pour les produits non remboursés. Medaxes (association pour des soins de santé accessibles) nous renvoie néanmoins à une étude récente de Test Achats, selon laquelle il est possible d’économiser 20% du prix des médicaments si l’on se tourne le plus possible vers les génériques. Pour un ménage belge dépensant en moyenne 860 euros par an en médicaments (Statbel, 2020), l’économie serait de 172 euros.

5. Emmener son enfant chez le dentiste

Jusqu’ à ses 18 ans, la visite de votre enfant chez le dentiste, lorsque celui-ci est conventionné, ne vous coûte rien. La prévention permet non seulement de réduire le risque de caries et autres affections dentaires mais aussi d’éviter les surcoûts ultérieurs. De quoi épargner, au final, plusieurs centaines d’euros en soins évitables. Au-delà de 18 ans, les patients qui n’effectuent pas au moins un examen buccal préventif par an doivent s’acquitter de tickets modérateurs plus élevés l’année suivante.

6. Prendre une chambre double à l’hôpital

En optant pour le confort et la tranquillité d’une chambre individuelle, vous risquez de payer jusqu’à sept fois plus qu’en chambre double pour le même traitement par le même médecin. Depuis mai dernier, les tarifs maximaux des suppléments d’honoraires sont gelés mais ils n’ont pas disparu. A l’UZ Brussel, par exemple, la première journée d’hospitalisation (en assurance obligatoire) vous coûtera 44 euros en chambre commune, contre 181 euros en chambre particulière. Soit 137 euros de moins.

