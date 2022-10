Quatre conseils pour économiser en matière de mobilité

Please write your introduction text here

1. Rouler à 100 km/h sur autoroute

Vous économiserez 20 euros par 1 000 km, selon Vias. Pour une voiture parcourant 20 000 km/an, le gain avoisinera 400 euros par an.

2. Vérifier la pression des pneus

Des pneus insuffisamment gonflés augmentent la consommation de carburant de 3 à 5% en moyenne. Selon Auto Plus, cela correspond à environ 0,3 litre aux 100 km par bar de pression en moins. Selon le nombre de kilomètres parcourus, le modèle de voiture et le type de carburant, l’économie varie. A titre d’exemple, si vous roulez à l’essence (1,9 euro/l), 20 000 km/an, avec une consommation moyenne de 5 l/100 km, des pneus bien gonflés vous feront économiser 84 euros/an. Selon Test Achats, l’économie s’ échelonne entre 38 et 104 euros.

3. Covoiturer pour aller au boulot

Les Belges habitent, en moyenne, à 20 km de leur lieu de travail, selon un récent Baromètre mobilité d’Acerta. Soit 40 km aller-retour. Si je travaille à temps plein, soit 220 jours par an (moyenne belge) et roule dans voiture qui consomme 7 litres/100 km, au prix de 1,8 euro le litre (tarif actuel du super), cela me coûte plus de 1 100 euros par an. Covoiturer un jour sur deux avec un(e) collègue me fait gagner 550 euros, sans compter l’économie sur l’usure et donc les entretiens de ma voiture qui roulera 4 400 km de moins.

4. Privilégier le vélo et la marche pour les petits déplacements

Selon une enquête menée en 2017 par le SPF Mobilité et Transports, 17% des trajets de moins de 1 km sont effectués en voiture. D’ailleurs, 18% des déplacements en voiture sont inférieurs à 5 km. Or, ce sont les deux premiers kilomètres qui consomment (et polluent) le plus: cette surconsommation atteint 45% sur le premier kilomètre, 25% sur le second. Pour une voiture qui consomme 7 litres/100 km, au prix de 1,8 euro le litre, 365 trajets de 1 km vous coûtent donc 66,68 euros. Que vous pourriez économiser…

