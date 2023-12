Prime de pouvoir d’achat: qui sont les heureux bénéficiaires

Selon les secteurs, les entreprises octroient plus ou moins facilement ces primes. Seul un travailleur belge sur 15 peut espérer la revevoir.

A trois semaines de la date limite d’octroi, 5,9 % des entreprises de notre pays ont octroyé une prime de pouvoir d’achat à leurs travailleurs, selon des chiffres publiés vendredi par l’entreprise de ressources humaines Acerta. L’étude estime qu’un travailleur belge sur 15 peut s’attendre à une telle prime.

« Des accords ont encore été conclus récemment dans certains secteurs importants comme la distribution, l’agriculture et l’horticulture. Nous nous attendons donc à ce que le nombre de primes de pouvoir d’achat octroyées augmente encore avant l’expiration du délai », souligne Acerta.

Depuis le 1er juin, les entreprises de notre pays peuvent octroyer à leurs collaborateurs une prime de maximum 750€ pour soutenir leur pouvoir d’achat. Au total, 6,4% des travailleurs ont déjà reçu une prime de pouvoir d’achat cette année.

La plupart des entreprises octroyant une prime de pouvoir d’achat sont actives dans les secteurs de la chimie, de la pharmaceutique, de l’énergie, de la logistique et des transports ainsi que la métallurgie. Au sein de la CP 200, la commission paritaire auxiliaire pour les employés comprenant plus de 500.000 employés (la plus grande de Belgique), 14,2% des travailleurs ont déjà reçu une prime de pouvoir d’achat, selon des chiffres publiés vendredi par Securex. Les secteurs dans lesquels l’octroi de cette prime est le plus rare sont l’horeca et le non-marchand. Le montant moyen de la prime de pouvoir d’achat est actuellement de 424,4 euros, la médiane étant 375 euros. Les employeurs peuvent octroyer la prime de pouvoir d’achat jusqu’au 31 décembre et peuvent émettre les chèques consommation jusqu’au 31 mars 2024. Les travailleurs ont dès lors jusqu’au 31 décembre 2024 pour la dépenser.