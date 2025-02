Plus de 100 millions d’euros récoltés au cinquième jour de la campagne des bons d’État

Les bons d’Etat continuent de séduire l’épargnant belge. La période de souscription s’étend jusqu’au lundi 3 mars.

Le montant intermédiaire récolté au cinquième jour (27/02/2025) de la campagne des bons d’État s’élève à 105.707.600 euros, a indiqué vendredi l’Agence fédérale de la Dette. La période de souscription de ces nouveaux bons d’État se prolongera jusqu’au lundi 3 mars via les établissements placeurs, et jusqu’à ce vendredi via le service des Grands-Livres (avec réception des fonds au plus tard le 3 mars).

Au total, 2.288 souscriptions ont été effectuées via le service des Grands-Livres, avec un montant global de 51.968.600 euros. Le reste de la somme, soit 53.739.000 euros, a été récolté via les établissements placeurs.

Le bon d’état a un an, dont le taux a été fixé à 2,10% brut (1,47% net), a permis de récolter 89.730.500 euros, alors que celui à 10 ans avec un taux brut de 2,90% (2,03% net) a attiré 15.977.100 euros.