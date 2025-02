Pension: l’Arizona signe la fin des débats autour des métiers pénibles

Les discussions concernant la pension des métiers pénibles n’auront par lieu, a affirmé le ministre des Pensions. Aux exceptions pour les métiers lourds, Jan Jambon préfère une adaptation du travail.

Le nouveau ministre des Pensions, Jan Jambon, n’a pas l’intention d’ouvrir une discussion sur les métiers pénibles, comme l’avait fait en vain le gouvernement Michel quand il a relevé l’âge légal de la retraite à 67 ans. L’accord de gouvernement Arizona prévoit qu’à partir de 2027, un travailleur pourra partir anticipativement à la pension à l’âge de 60 ans s’il compte 42 ans de carrière et 234 jours de travail durant chacune de ces années. De cette manière, il intègre les métiers pénibles dans la future législation, estime le ministre N-VA.

Sous le gouvernement Michel, il avait été convenu que le relèvement de l’âge légal de la retraite à 67 ans serait compensé par des exceptions pour les métiers lourds. La discussion n’avait jamais abouti, le gouvernement étant tombé après le départ de la N-VA fin 2018.

« Si on ouvre la discussion sur une liste de métiers lourds, on peut être sûr qu’aucun consensus ne pourra être atteint sur le sujet entre et avec les partenaires sociaux des différents régimes et secteurs », a expliqué, mercredi, le ministre en réponse à une question de Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Adapter le travail plutôt qu’exempter

Le gouvernement va supprimer divers régimes préférentiels de retraite anticipée dans le secteur public, par exemple dans la Défense ou les chemins fer. Des mesures d’accompagnement seront prises afin d’adapter le travail. « À nos yeux, il s’agit d’une meilleure façon d’aborder les choses plutôt que de se lancer dans la mission impossible de dresser une liste de professions lourdes, qui doit ensuite être traduite dans la législation sur les pensions », a fait remarquer M. Jambon.

Les métiers lourds peuvent changer dans le temps, s’alléger moyennant une politique de prévention efficace, etc. « Nous voulons éviter une législation sur les pensions qui aurait pour conséquence que les partenaires sociaux ne seraient plus incités à transformer des emplois pénibles en emplois supportables« , a affirmé le ministre en rappelant que des « emplois de fins de carrière » à partir de 55 ans demeuraient possibles (NDLR: mais à des conditions restreintes).