Maximum 4 comptes d’épargne et des comparaisons plus simples: les banques tenues d’offrir plus de clarté

Un nouveau protocole est entré en vigueur ce lundi, conclu entre la fédération sectorielle Febelfin et le gouvernement. Il vise à rendre les comptes d’épargne plus transparents et clairs.

Les banques doivent désormais limiter le nombre de comptes d’épargne à un maximum de quatre par institution, selon ce protocole. La comparaison entre les comptes d’épargne proposés par les différentes banques doit également être plus aisée.

Les banques devront en outre reprendre sur leur site web toutes les informations sur les tarifs et modalités de chaque compte d’épargne. Le compte ayant le rendement le plus élevé à l’issue d’une période de 12 mois (le taux de base et la prime de fidélité sont donc exceptionnellement additionnés) sera classé tout en haut.

Il devrait être aussi plus facile de comparer les comptes d’épargne réglementés entre les différentes banques et le site internet devra fournir des indications sur la manière de changer facilement de banque, ainsi qu’un calculateur et un simulateur d’épargne.

Les banques continueront à proposer des comptes de garantie locative et des comptes d’épargne avec stipulation pour autrui, à condition que ces comptes utilisent les quatre formules d’épargne maximum retenues par la banque. Concernant les comptes d’épargne actuels appelés à disparaître, les banques proposeront à leurs clients, au plus tard le 30 avril, de convertir ces comptes en adoptant une autre formule d’épargne. Ce transfert devra avoir été opéré au plus tard le 1er juillet.