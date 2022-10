Logement: 10 astuces pour économiser jusqu’à 4.000 euros

Traque des fuites, transformation d’une chambre en kot, récupération de l’eau… Petits gestes ou aménagement plus conséquent: voici 10 astuces qui permettent d’économiser au sein de son logement.

1. Chercher des conseils et des infos

A Bruxelles, l’asbl Homegrade fournit conseils et informations aux citoyens, locataires ou propriétaires qui souhaitent rénover leur logement pour économiser l’énergie. Les conseillers renseignent également sur l’octroi de primes et/ou prêts liés à ces travaux. Précieux: ils se rendent à domicile, gratuitement, pour faire l’état des lieux et suggérer les améliorations possibles du bâti. En Wallonie, les quarante Guichets Energie assurent les mêmes missions, visites à domicile mises à part. De quoi économiser plusieurs centaines voire milliers d’euros.

2. Traquer les fuites

Un ménage sur trois serait victime d’une fuite d’eau sans forcément s’en apercevoir. Ainsi, un simple robinet qui goutte peut augmenter votre facture de 20 euros par an, une chasse d’eau qui fuit et c’est jusqu’à 750 euros! De quoi inciter à vérifier joints des robinets, sifflements dans les WC, pression de la soupape de sécurité de votre boiler ou encore taches d’humidité sur les murs et plafonds. Sans oublier un coup d’œil régulier au compteur pour détecter une éventuelle consommation anormale.

3. Prendre une douche plutôt qu’un bain

Le calcul est vite fait: à condition de ne pas rester sous le pommeau plus de cinq minutes, une douche nécessite entre 30 et 60 litres d’eau tandis qu’un bain en réclame au moins 150. Si l’on additionne le prix de l’eau et de l’électricité, le gain réalisé en prenant des douches s’élève entre 400 et 750 euros par an, selon le type d’appareil utilisé (chaudière mixte au gaz, boiler solaire ou électrique, chauffe-eau au gaz) et du nombre de personnes occupant le logement, selon le site energuide.be1.

4. Proposer un kot intergénérationnel

L’ASBL 1toit2ages propose aux seniors de 50 ans et plus de louer une chambre inoccupée de leur logement à un ou une étudiant(e) contre un petit loyer, éventuellement agrémenté de l’un ou l’autre service. Le loyer doit se situer entre 180 et 350 euros. Pour la formule avec services, le jeune versera au senior 180 euros/mois. Actuellement, les activités de l’asbl se concentrent à Bruxelles, Namur/LLN, Mons, Liège et Charleroi.

5. Ne plus prérincer la vaisselle

Prérincer la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle consomme environ 62 litres d’eau par semaine selon la marque de détergent Finish. Soit environ 20 euros par an.

6. Comparer les offres des fournisseurs d’énergie

Monenergie.be et comparateur-energie.be comparent les prix des fournisseurs sur la base de la consommation d’énergie annuelle réelle ou du type d’habitation. Le premier revendique une économie moyenne de 259 euros par an depuis sa création et de 395 euros pour 2021, l’autre de 600 euros, le CREG Scan évoquant 1 750 à 5 500 euros par an (gaz) et 850 à 2 750 euros (électricité). Dès novembre, les régulateurs belges utiliseront une même méthode de calcul du coût annuel estimé des contrats à prix variables. Changer de fournisseur peut se faire à tout moment, avec un préavis de quatre semaines.

7. Récupérer l’eau de la douche et de l’évier pour les toilettes

Glisser un seau ou une bassine sous la douche, dans une baignoire ou dans l’évier pour récupérer l’eau avant qu’elle n’arrive à la température voulue et la réutiliser pour les toilettes en jetant dans le réservoir la quantité nécessaire peut faire économiser de précieux litres chaque jour et jusqu’à 400 à 500 euros par an.

8. Aérer deux fois dix minutes par jour

Une habitation humide exige plus de chauffage qu’un logement où l’air est sec. Aérer chasse l’humidité et permet donc de consommer moins.

9. Economiser l’eau des WC

Une chasse, c’est jusqu’à 9 litres d’eau potable gaspillés. A raison de quatre passages aux toilettes par personne, une famille de quatre consommera 144 litres par jour! Solution 1: installer une chasse à double touche: la grande consommera 6 litres, la petite 3 litres. Solution 2: placer au fond du réservoir une bouteille remplie d’eau de pluie ou de sable. Le volume sera ainsi réduit et vous économiserez jusqu’à 1,5 litre par chasse. Soit une économie d’environ 200 euros par an pour notre famille de quatre dont la chasse consomme 9 litres.

10. Positionner le mitigeur en position eau froide

On a tous tendance à le laisser en position intermédiaire. Or, pas besoin d’eau tiède (donc chauffée et plus coûteuse) pour laver les légumes, se laver les mains ou rincer une éponge, une brosse à dents, etc. Il convient donc d’adapter la température selon l’usage. Pour les plus distraits, il existe aussi des mitigeurs ouverture à froid (entre 150 et 210 euros). Selon Hansgrohe, l’économie s’élèverait à environ 60 euros pour une famille de quatre personnes.