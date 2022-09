L’indice pivot sera dépassé encore deux fois cette année, selon les estimations du Bureau du plan. Il sert notamment à calculer l’augmentation des salaires, des allocations sociales et des loyers.

Le Bureau du plan s’attend à ce que l’indice pivot soit encore dépassé deux fois cette année, en octobre et décembre, et deux fois en 2023, en février et juillet. Le dernier franchissement de l’indice pivot ne remonte qu’à juillet dernier. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique ont été augmentés de 2%, respectivement en août et en septembre. Cette année, l’indice pivot a déjà été dépassé trois fois: en février, en avril et en juillet.

Chaque fois qu’il est dépassé, les salaires des fonctionnaires et les allocations sociales sont indexés. Le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 9,4% en 2022 et à 6,5% en 2023, alors que l’augmentation de « l’indice santé », qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, atteindrait 9,1% en 2022 et 7,0% en 2023, annonce mardi le Bureau du plan dans ses dernières prévisions d’inflation.

Inflation élevée

La raison pour laquelle l’indice pivot est si souvent dépassé est le taux d’inflation très élevé, c’est-à-dire le taux d’augmentation des prix à la consommation. Il a atteint 9,94 % en juillet, le niveau le plus élevé depuis 46 ans. Le Bureau fédéral du Plan s’attend à ce que l’inflation dépasse 10 % en septembre, et qu’elle atteigne également ce niveau en octobre et en décembre. Pour l’ensemble de l’année, l’inflation devrait atteindre 9,4 %. En 2023, l’inflation devrait retomber à 6,5 %.

Le Bureau du plan publiera ses prochaines prévisions d’inflation le 4 octobre.

Augmentation de certains salaires

Le dépassement de l’indice pivot implique donc une augmentation de 2% des salaires des fonctionnaires mais pas seulement. L’inflation implique également une augmentation des salaires augmentent dans le secteur privé. Toutefois, le rythme est différent dans chaque secteur. Pour certains secteurs, cela se fait tous les mois, pour d’autres une fois par an.

Comment savoir quand vous serez indexé ? Sur votre fiche de paie, vous trouverez la commission paritaire à laquelle vous appartenez. En tapant votre commission paritaire dans la barre de recherche de l’infographie, vous trouverez à quelle fréquence vous êtes indexé. L’indexation sur base de l’indice pivot se fait donc avec une fréquence variable. La prochaine aura lieu en septembre.