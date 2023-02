Les transactions par Bancontact et Payconiq ont augmenté de 15% l’an dernier

C’est ce qu’il ressort des chiffres annuels publiés par Bancontact Payconiq Company.

Le paiement sans contact avec la carte Bancontact est aujourd’hui le mode de paiement le plus répandu en Belgique. En décembre 2022, 61% de tous les paiements avec la carte Bancontact dans les magasins l’ont été sans contact, contre 14,5% en février 2020, juste avant la crise Covid.

De leur côté, les paiements mobiles progressent rapidement d’une année à l’autre. Selon les estimations de l’entreprise, pas moins de 6,7 millions de Belges ont utilisé leur smartphone pour payer avec Bancontact ou Payconiq en 2022, soit une hausse de 20,5% par rapport à 2021. Plus de 8 paiements en ligne sur 10 avec Bancontact et Payconiq se font désormais via smartphone (chiffres décembre 2022). Cette proportion englobe par exemple les factures payées en scannant un QR code ou les règlements de comptes entre amis.

« La carte bancaire existe déjà depuis 40 ans, et va encore survivre un certain temps. Mais l’avenir est clairement au paiement par smartphone », estime la CEO de Bancontact Payconiq Company, Nathalie Vandepeute, citée dans un communiqué.

Pour autant, les nouveaux moyens de paiements n’ont pas fait disparaître le cash. Bancontact relève une hausse de 14% des retraits d’argent en 2022. Le montant reste toutefois en dessous du niveau pré-covid.