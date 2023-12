Les nouveaux bons d’Etat ne sont pas pris d’assaut: voici le montant récolté après 4 jours

Le gouvernement a pour l’instant levé 26,3 millions d’euros grâce à l’émission de deux nouveaux bons d’Etat. L’opération remporte moins de succès qu’en septembre.

Après le quatrième jour du lancement de la campagne, le gouvernement a levé 26,3 millions d’euros grâce à l’émission de deux nouveaux bons d’Etat, indique l’Agence fédérale de la Dette. L’opération remporte moins de succès qu’en septembre où l’émission avait permis de récolter au total 21,9 milliards d’euros.

La période de souscription s’étend jusqu’au vendredi 8 décembre.

Cette fois-ci, l’Agence de la dette n’émet pas de bons à un an, mais les investisseurs peuvent opter pour des bons d’Etat à 5 ou 8 ans. Pour ces bons à plus long terme, il n’y a pas de réduction du précompte mobilier possible.

Le rendement net est donc beaucoup plus faible : 1,82% à cinq ans et 2,03 % à huit ans, sachant que le rendement net du bon d’État à un an atteignait 2,81%.

Au total, 16,4 millions d’euros ont été souscrits via les établissements bancaires participants. En outre, à l’heure actuelle, 641 souscriptions directes ont déjà été effectuées via les Grands-Livres pour un montant de 9,9 millions d’euros.

Les souscriptions par ce biais peuvent encore être effectuées jusqu’à jeudi, l’argent devant être sur le compte du gouvernement vendredi. Les souscriptions par l’intermédiaire des banques sont, elles, encore possibles jusqu’à vendredi.