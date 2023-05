Les droits de succession sont-ils si élevés en Belgique?

En Belgique, les droits de succession peuvent vite s’avérer prohibitifs. La donation entre vifs permet de les réduire drastiquement, tout en offrant plusieurs autres avantages.

C’est une réalité qui varie d’une Région à l’autre. En Wallonie et à Bruxelles, les droits de succession oscillent entre 3% et 30% en ligne directe (enfants et petits-enfants), entre époux et cohabitants légaux ; le maximum étant appliqué sur les actifs nets qui dépassent 500 000 euros. En Flandre, le taux de 27% s’applique au-delà de 250 000 euros. Entre frères et sœurs, le taux marginal s’élève à 65% dès que l’on dépasse les 175 000 euros en Wallonie et les 250 000 euros à Bruxelles, contre 55% au-delà de 75 000 en Flandre (voir tableau ci-dessous).

Entre oncles, tantes, neveux et nièces, il grimpe à 70% au-delà de 175 000 euros dans les deux Régions. Et s’il n’y a pas de lien de parenté, c’est encore plus lourd. Plus l’héritier est éloigné du défunt, plus on entre dans des tranches de taxation exorbitantes. Bon à savoir: la Région compétente est celle où le défunt a résidé la majeure partie du temps au cours des cinq années précédant son décès.