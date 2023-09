Le taux d’inflation annuel baisse dans la zone euro, voici le taux actuel en Belgique

Le taux d’inflation est en baisse dans la zone euro. Et la Belgique se situe dans le trio des pays qui s’en sortent le mieux.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro est descendu à 5,2% en août 2023, contre 5,3% en juillet et 9,1% un an auparavant, selon les derniers chiffres de l’agence européenne de la statistique Eurostat.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Danemark (2,3%), en Espagne et en Belgique (2,4% chacunе). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (14,2%), en Tchéquie (10,1%) et en Slovaquie (9,6%).

Par rapport à juillet, l’inflation annuelle a baissé dans quinze États membres, est restée stable dans un et a augmenté dans onze autres. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est, lui, établi à 5,9% en août dernier, contre 6,1% en juillet et 10,1% un an auparavant.

Une baisse à contextualiser

La performance belge est toutefois due à la très forte baisse des prix de l’énergie en Belgique, de 29,8% entre août 2022 et août 2023, pointe le directeur des études économiques à l’IESEG School of Management, Eric Dor. « Lorsque la croissance des prix sans l’énergie est examinée, la Belgique est plutôt supérieure à la moyenne de la zone euro. Au mois d’août 2023, l’inflation hors énergie, en Belgique, est de 7,7%, supérieure à celle de beaucoup d’autres pays de la zone euro, comme l’Allemagne à 6,8%, la France à 5,6% ou le Luxembourg à 4,7%. »

L’inflation alimentaire est, quant à elle, restée particulièrement forte en Belgique au mois d’août. « La hausse annuelle des prix de l’alimentation, entre août 2022 et août 2023, a été de 11,6% en Belgique, supérieure à celle de presque tous les autres pays de la zone euro », souligne encore Eric Dor.