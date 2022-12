Le salaire net de tous les travailleurs belges augmentera de minimum 600 euros par an

Les salaires mensuels nets des Belges, tant dans les secteurs privé que public, augmenteront au minimum de 50 euros à partir du 1er janvier, et donc de 600 euros net par an, en raison de l’adaptation des barèmes fiscaux et des calculs d’imposition du précompte professionnel, selon les calculs du prestataire de services RH SD Worx publiés mardi.

Les autorités ont annoncé mardi la formule clé des nouvelles tranches d’imposition à partir du 1er janvier 2023. Cela est dû à l’indexation annuelle et à l’adaptation des taux d’imposition du précompte professionnel. « L’année dernière, nous avons connu une inflation très élevée. Cela se traduit non seulement par une indexation automatique des salaires par secteur, mais aussi par une indexation plus élevée des taux d’imposition, de sorte qu’une plus grande partie de votre salaire se retrouve dans une tranche d’imposition inférieure, ce qui se traduit par un salaire net plus élevé », explique Kristiaan Andries, conseiller du centre de connaissances SD Worx.

En comparaison, il y a deux ans, il n’était question d’une hausse en moyenne que de cinq euros par mois ou 60 euros par an. L’année dernière, c’était environ 240 euros par an. Cette augmentation, qui diffère selon la situation familiale, est toujours sans compter l’indexation automatique des salaires des secteurs, souligne SD Worx.