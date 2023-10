Voici les communes belges où on gagne le plus d’argent (carte interactive)

En 2021, le revenu moyen des Belges s’élevait à 20.357 euros.

Le revenu moyen des Belges a dépassé la barre des 20.000 euros (annuels) en 2021. Le revenu net imposable moyen par habitant a atteint 20.357 euros, alors qu’il était de 19.671 euros un an plus tôt. C’est ce qui ressort des chiffres publiés jeudi par Statbel, calculés sur la base des déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques. La Flandre reste la région où les revenus sont les plus élevés.

Avec 21.776 euros, le revenu moyen des Flamands est supérieur de 7,0 % à la moyenne nationale. Les habitants de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale doivent se contenter de ressources financières nettement inférieures. Ainsi, le revenu moyen des Wallons est inférieur de 5,7 % à celui des Belges, tandis qu’un Bruxellois doit se contenter de 21,1 % de moins en moyenne annuelle.

Revenu moyen des Belges: les deux Brabant toujours aussi bien lotis

Comme les années précédentes, la province du Brabant flamand est également la province où le revenu moyen par habitant est le plus élevé en 2021. Ce revenu s’élève à 23.527 euros par habitant. Dans le Brabant wallon, le revenu moyen par habitant dépasse également la barre des 23.000 euros, avec 23.442 euros. La Flandre orientale complète le trio de tête avec un revenu annuel moyen par habitant de 22.073 euros.

Avec un revenu moyen par habitant de 33.249 euros, Laethem-Saint-Martin est la commune où les revenus sont les plus élevés. Un habitant de cette commune dispose d’un revenu qui est en moyenne 63,3 % plus élevé que la moyenne nationale. Viennent ensuite Keerbergen (30.516 euros) et Knokke-Heist (29.961 euros).

Les communes bruxelloises où les revenus sont les plus faibles

A l’autre bout du spectre, on trouve principalement des communes bruxelloises. Avec une moyenne de 11.082 euros, Saint-Josse-ten-Noode est la commune belge où les revenus sont les plus faibles. Avec Saint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Farciennes, Dison, Koekelberg et Schaerbeek, la Belgique compte six autres communes où le revenu moyen par habitant est inférieur d’au moins 30 % à la moyenne nationale. La ville de Messines, en Flandre occidentale, abrite les revenus les plus bas de Flandre, avec une moyenne de 16 016 euros.

En 2020, les allocations de chômage ont encore fortement augmenté, en raison du grand nombre de travailleurs bénéficiant d’allocations de chômage temporaires. En 2021, ce nombre a diminué mais reste élevé, avec une augmentation de 45,1 % par rapport à 2019. Au total, près de 6,79 milliards d’euros ont été versés en allocations de chômage (hors préretraite) en Belgique en 2021.