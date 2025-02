Le rapport sur la marge salariale sera transmis lundi aux partenaires sociaux: à quoi faut-il s’attendre ?

Le Conseil central de l’économie (CCE) communiquera lundi aux partenaires sociaux la croissance maximale possible, au-delà de l’indice, des salaires l’an prochain, ont indiqué les partenaires sociaux dimanche.

Cette marge salariale disponible détermine le pourcentage d’augmentation possible des salaires, au-delà de l’indice, en 2025 et 2026. Pour la fixer, le Conseil central de l’économie tient compte, entre autres, de l’augmentation attendue des salaires dans les pays voisins et vérifie également que les salaires n’ont pas dérapé ces dernières années par rapport aux principaux partenaires commerciaux de la Belgique.

Pour la période 2023-2024, la marge salariale était nulle. Toutefois, les entreprises enregistrant de bons résultats pouvaient accorder à leurs travailleurs une prime de pouvoir d’achat. Cette année encore, la marge salariale devrait être minime. Mi-décembre, les prévisions de la Banque nationale montraient déjà qu’il n’y avait pas de marge pour une hausse des salaires en 2025, 2026 et même 2027. Les salaires en Belgique augmentent en effet plus rapidement que dans les pays voisins, ce qui signifie qu’il faudra plus de temps pour combler l’écart salarial avec nos partenaires, selon les chiffres de la banque centrale.

Le rapport sur la marge salariale marque le début des négociations salariales. Les syndicats et les employeurs négocient ensuite non seulement les salaires, mais aussi, par exemple, le régime de chômage avec complément d’entreprise (l’ancienne prépension) ou les réductions de travail en fin de carrière.