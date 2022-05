Le prix de vos plats préférés: quels produits alimentaires ont le plus augmenté en Belgique ? (infographie)

Steak-frites, pâtes bolo, petit-déjeuner et autres apéros… Le coût de la vie augmente aussi dans nos assiettes. Mais les produits alimentaires ne sont pas tous égaux face à l’inflation. Le Vif fait le point.

La pandémie de Covid et la guerre en Ukraine perturbent les chaînes d’approvisionnement dans le monde. Résultat : la hausse des prix, déjà constatée ces derniers mois, se poursuit, surtout pour l’énergie et l’alimentation.

Selon les chiffres fournis par Statbel, l’office belge de statistique, le prix des produits alimentaires a augmenté de 5,21% sur un an en Belgique (données d’avril 2021 à avril 2022). Cette valeur représente une moyenne, certains aliments sont donc devenus beaucoup plus chers. C’est dans la catégorie des huiles et graisses que l’inflation est la plus marquée (+13,25%). Les pâtes alimentaires et couscous, ainsi que le pain, montrent également une augmentation de plus de 10% en un an.

Sur base des données de Statbel et de Test Achat au mois d’avril 2022, nous dressons la liste de quelques plats phares consommés par les Belges, et l’évolution sur un an de chaque ingrédient.

Si l’infographie ne s’affiche pas, vous pouvez la retrouvez via ce lien